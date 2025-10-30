Belenyúlt az MNB a jelzáloghitelek mögötti szabályozásba

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelpiacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét, és 2025. szeptember 1-jén több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el.
Az elmúlt hetekben a jegybank többek között a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozás módosításáról is egyeztetett a piaci szereplőkkel. A módosítás tovább erősíti a jelzáloghitelek stabil finanszírozására vonatkozó elvárásokat és támogatja a jelzálogalapú források piacának fejlesztését - fogalmaz a jegybank közleménye.
Az emelkedett ingatlanpiaci és kapcsolódó hitelezési kockázatokra, az elmúlt időszakban a hitelintézetekkel folytatott egyeztetésekre, valamint az ingatlanpiacot és -hitelezést jelentősen befolyásoló Otthon Start program indulására is tekintettel az MNB 2025. szeptember 1-jén az ingatlanhitelezési rendszerkockázatokat célzó makroprudenciális eszköztárának, így a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) előírás módosításának irányairól is döntött. A módosítások részleteire kiterjedő bankszektori konzultációkat követően az MNB döntött a szabályozás módosításának végső tartalmáról.
2025. november 1-jétől a rendszerkockázat tekintetében nem jelentős, a lakossági jelzáloghitel-állomány mindössze 1,2 százalékáért felelős kisméretű intézmények növekvő átlagos hitelösszegek mellett való mentesítésének fenntartása érdekében
a jelzáloghitel-állományra vonatkozó 40 milliárd forintos ún. de minimis limit 100 milliárd forintra nő.
A limit 2022-es felülvizsgálata óta a kihelyezett hitelösszegek jelentősen megnőttek, amit az Otthon Start Program indulása várhatóan tovább fog erősíteni. Módosítás hiányában a dinamikusan növekvő lakásárak és jelzáloghitel-állomány miatt a kisebb hitelintézetek a limit fölé kerülhetnek rendszerszintű jelentőségük változása nélkül is, ami az MNB szerint növelné a megfelelési terhüket és hátrányosan érintené a hitelezési versenyt. A módosítás nem bővíti az eddig is mentesített bankok körét.
A többi módosítás a kellő felkészülési idő érdekében 2026. október 1-jétől lép életbe.
A forrásbevonás diverzifikálása és a fertőzési hatások mérséklése érdekében
- a jegybank intézkedéseket vezet be a bankok egymás közötti jelzáloglevél-vásárlásának visszaszorítására,
- elvárt lesz az új kibocsátású fedezett kötvények tőzsdei bevezetése,
- valamint a verseny élénkítése és az alkalmazkodási költségek mérséklése érdekében a JMM-ben a jelzálogleveleken túl egyéb jelzáloggal fedezett értékpapírok is elfogadásra kerülnek stabil forrásként.
A módosítások az MNB szerint lehetővé teszik, hogy a magyar tőkepiacokon jelenleg nem ismert, de nemzetközileg több országban elterjedt instrumentumok megjelenése hozzájáruljon a különböző szereplők és piaci megoldások közötti verseny élénkítéséhez. Ezek az eszközök szélesebb finanszírozási lehetőséget teremtenek a bankszektor számára, ösztönzik a piaci szereplők innovációját és javítják hatékonyságukat. A jól bevált és a befektetők által már ismert, megbízható jelzáloglevelek továbbra is kiemelt szerepet játszanak a hazai tőkepiacon; ezek stabil, átlátható és prudens finanszírozási eszközt jelentenek, amelyekre hosszú távon is érdemes építeni. A piaci finanszírozás diverzifikálása és a versenyt elősegítő új konstrukciók alkalmazása azonban lehetőséget kínál a finanszírozási bázis szélesítésére, a kockázatok megosztására és a magyar tőkepiac nemzetközi integrációjának erősítésére is. A közlemény szerint
Az MNB-rendelet várhatóan a napokban jelenik meg a Magyar Közlönyben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Átverték a véres háború lezárását biztosító egyezményt, aminek fájdalmas következményei lehetnek.
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Fontos szektorokat ostromolnak az oroszok.
Elkészült a NATO legújabb szuperfegyvere - Rejtélyes kínai technológia tűnt fel, lerántották a leplet a Tayfunról
Lassan mindenből önellátó lesz a szövetség egyik legerősebb hadserege.
Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
Az Országgyűlés dönt erről hamarosan.
Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján
Jönnek a készenléti benzinkutak.
Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot
Egészen brutális a rali.
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
Már nemcsak a külső, de a belső adósságot sem tudják fizetni.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Sereghajtók között a magyar gazdaság.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?