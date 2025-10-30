Bencsik László: beérett a kemény munka, Európa élvonalába került az OTP Bank

Mostanra beérett az elmúlt sok-sok év kemény munkája az OTP-nél: piaci értékét tekintve Európa 20 legnagyobb bankja közé került a társaság; egy évtized alatt sikerült a mérlegfőösszegét több mint háromszorosára, hitelállományát több mint négyszeresére növelnie – mondta el kameránknak Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a Budapest Economic Forum 2025 konferencia szünetében.

Az OTP Csoport jövedelmezősége mindig is jó volt nemzetközi összehasonlításban, ez igaz ma is. Európa élvonalában található a bank: teljesítménye alapján tavaly az első, idén a második helyen végzett a Standard & Poor’s Európa 50 legnagyobb bankot összehasonlító elemzésében.

Egy évtized alatt sikerült a mérlegfőösszegét több mint háromszorosára, hitelállományát több mint négyszeresére növelnie, ennek a növekedésnek a 70%-a jött organikus, a maradék 30% pedig akvizíciós aktivitásból, összesen 14 bankvásárlásból – húzta alá Bencsik.

A bankrendszer arról szól, hogy a kockázatokat jól kell kezelni, és egy nehezen látható jövőbeni szituációra vonatkozóan kell jó döntést hozni. Emellett több lábon kell állni - ebben az OTP sikeres, köszönhetően annak, hogy 11 országban van jelen, 5 országban pedig a piacvezetők között található.

Biztonság, konzervativizmus jellemzi a bank működését, ezt mutatja alacsony értékvesztése, magas tartalékolási szintje és tőkehelyzete, illetve és a stresszteszteken mutatott erős védekezőképessége. Az Európai Bankhatóság (EBA) legutóbbi stresszesztjén a felső harmadban végzett a bank, ez szintén azt mutatja, hogy a legjobbak közé tartozik – mondta Bencsik László.

Címlapkép forrása: Portfolio