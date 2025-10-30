  • Megjelenítés
FONTOS Megkönnyebbült sóhajok Brüsszelből: váratlan kudarcba szaladt bele Orbán Viktor szövetségese
Bank

Bencsik László: beérett a kemény munka, Európa élvonalába került az OTP Bank

Portfolio
Mostanra beérett az elmúlt sok-sok év kemény munkája az OTP-nél: piaci értékét tekintve Európa 20 legnagyobb bankja közé került a társaság; egy évtized alatt sikerült a mérlegfőösszegét több mint háromszorosára, hitelállományát több mint négyszeresére növelnie – mondta el kameránknak Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a Budapest Economic Forum 2025 konferencia szünetében.

Az OTP Csoport jövedelmezősége mindig is jó volt nemzetközi összehasonlításban, ez igaz ma is. Európa élvonalában található a bank: teljesítménye alapján tavaly az első, idén a második helyen végzett a Standard & Poor’s  Európa 50 legnagyobb bankot összehasonlító elemzésében.

Egy évtized alatt sikerült a mérlegfőösszegét több mint háromszorosára, hitelállományát több mint négyszeresére növelnie, ennek a növekedésnek a 70%-a jött organikus, a maradék 30% pedig akvizíciós aktivitásból, összesen 14 bankvásárlásból – húzta alá Bencsik.

A bankrendszer arról szól, hogy a kockázatokat jól kell kezelni, és egy nehezen látható jövőbeni szituációra vonatkozóan kell jó döntést hozni. Emellett több lábon kell állni - ebben az OTP sikeres, köszönhetően annak, hogy 11 országban van jelen, 5 országban pedig a piacvezetők között található.

Biztonság, konzervativizmus jellemzi a bank működését, ezt mutatja alacsony értékvesztése, magas tartalékolási szintje és tőkehelyzete, illetve és a stresszteszteken mutatott erős védekezőképessége. Az Európai Bankhatóság (EBA) legutóbbi stresszesztjén a felső harmadban végzett a bank, ez szintén azt mutatja, hogy a legjobbak közé tartozik – mondta Bencsik László.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1386170176-bankfiók-bankrendszer-bankszámla-bankszektor-hitel-pénzforgalom-pénzintézet-pénzügy-pénzügyi-szolgáltatás
Bank
Belenyúlt az MNB a jelzáloghitelek mögötti szabályozásba
Pénzcentrum
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility