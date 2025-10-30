Stabilra javította az eddigi negatívról az OTP Bank előresorolt fedezetlen kötelezettségeire érvényben tartott "Baa3" osztályzat kilátását csütörtökön a Moody's Ratings, mindenekelőtt a bankcsoport folyamatosan erőteljes pénzügyi teljesítményével, valamint a magyarországi és több környező piacon betöltött vezető szerepével indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő csütörtökön Londonban bejelentette, hogy az OTP Jelzálogbank azonos besorolásának esetében is ugyanilyen kilátásjavítást hajtott végre.

A Moody's ezzel egy időben az eddigi "ba1"-ről egy fokozattal "baa3"-ra javította az OTP alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA), illetve kiigazított BCA-megítélését.

A cég az OTP hosszú távú partnerkockázati osztályzatát (CRR) is felminősítette az eddigi "Baa1"-ról "A3"-ra.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images