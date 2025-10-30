A nemzetközi hitelminősítő csütörtökön Londonban bejelentette, hogy az OTP Jelzálogbank azonos besorolásának esetében is ugyanilyen kilátásjavítást hajtott végre.
A Moody's ezzel egy időben az eddigi "ba1"-ről egy fokozattal "baa3"-ra javította az OTP alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA), illetve kiigazított BCA-megítélését.
A cég az OTP hosszú távú partnerkockázati osztályzatát (CRR) is felminősítette az eddigi "Baa1"-ról "A3"-ra.
Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images
