Lezárult az Intesa Sanpaolo romániai bankfúziója

Október 31-én lezárul az Intesa Sanpaolo Bank Romania és a First Bank fúziója - közölte az olasz pénzintézet.

"Ennek a komplex folyamatnak a lezárultával a First Bank beolvadás révén fuzionál az Intesa Sanpaolo Bank Romaniával" - olvasható a közleményben.

Az Intesa Sanpaolo Bank 2023 októberében jelentette be, hogy a J.C. Flowers & Co. amerikai befektetési alaptól megvásárolta a First Bank részvényeinek 99,98 százalékát. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

A First Bank 2000-ben jelent meg a romániai piacon Piraeus Bank néven. 2018-ban a J.C. Flowers & Co. megvásárolta a Piraeus Bank részvényeinek a 76,1 százalékát és megváltoztatta a pénzintézet elnevezését. 2019-ben a First Bank felvásárolta és magába olvasztotta a Bank Leumi Romaniát.

A First Bank 2024 végén a 16. szereplő volt a romániai piacon, mérlegfőösszege 7,531 milliárd lej (mintegy 578 milliárd forint), piaci részesedése pedig 0,85 százalék volt. Az Intesa Sanpaolo a 15. helyet foglalta el 8,005 milliárd lej (611,6 milliárd forint) mérlegfőösszeggel és 0,91 százalékos piaci részesedéssel.

Az Intesa Sanpaolonak 21,5 millió ügyfele van Olaszországban. A pénzintézet 12 közép- és kelet-európai országban, valamint Egyiptomban is jelen van.

