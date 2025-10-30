Micsoda? Több mint 47 ezer forintot érhet az OTP?

Egymás után emelik meg az elemzők a célárukat az OTP-re, és most egy különösen érdekes elemzés is érkezett, amiben csak úgy röpködnek a 40 ezer forint feletti árfolyamok. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Zsinóron húzzák

2022 nyara, vagyis bő 3 éve mintha zsinóron húznák az OTP árfolyamát, csak kisebb-nagyobb korrekciók szakították meg a ralit, mint amilyen az április 2-i Trump vámbejelentés utáni szakadás is volt.

De még az is csak átmenetileg tudta megállítani a nagy menetelést.

Jó a hangulat az OTP piacán, az elmúlt hetekben egy fontos támaszról emelkedett az árfolyam, és azóta új történelmi csúcsra emelkedett.