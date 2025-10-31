A Payee és a Coface stratégiai együttműködésre lépett

A Payee és a Coface Hungary stratégiai együttműködésre lépett, egy közös követeléskezelési szolgáltatást kínálnak - közölte a két vállalat.

A Payee automatizált számlamenedzsment és követeléskezelési cég, valamint a Coface Hungary, a nemzetközi hitelbiztosítási és követeléskezelési piac szereplője stratégiai együttműködést kötött.

A partnerség lényege, hogy vállalatok számára az Order-to-Cash (O2C) szolgáltatási lánc támogatását kínálják. Ez az ígéret szerint lefedi a teljes számlamenedzsment folyamatot – a kockázatkezeléstől kezdve a lejárt számlaállomány követeléskezeléséig, beleértve a jogi lépéseket is.

A Payee által gyűjtött negatív fizetési információk beépülnek a Coface kockázatelemzési modelljeibe és üzleti riportjaiba, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfelek még pontosabb döntéseket hozzanak és minimalizálják a kockázatokat. A cégek vevőszegmensenként differenciált követeléskezelési stratégiát alkalmazhatnak – a fizetési felszólításoktól a jogi eljárásokig. A rendszer API-alapú, azaz alkalmazásprogramozási interfészen keresztül működik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images