  • Megjelenítés
A Payee és a Coface stratégiai együttműködésre lépett
Bank

A Payee és a Coface stratégiai együttműködésre lépett

Portfolio
A Payee és a Coface Hungary stratégiai együttműködésre lépett, egy közös követeléskezelési szolgáltatást kínálnak - közölte a két vállalat.

A Payee automatizált számlamenedzsment és követeléskezelési cég, valamint a Coface Hungary, a nemzetközi hitelbiztosítási és követeléskezelési piac szereplője stratégiai együttműködést kötött.

A partnerség lényege, hogy vállalatok számára az Order-to-Cash (O2C) szolgáltatási lánc támogatását kínálják. Ez az ígéret szerint lefedi a teljes számlamenedzsment folyamatot – a kockázatkezeléstől kezdve a lejárt számlaállomány követeléskezeléséig, beleértve a jogi lépéseket is.

A Payee által gyűjtött negatív fizetési információk beépülnek a Coface kockázatelemzési modelljeibe és üzleti riportjaiba, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfelek még pontosabb döntéseket hozzanak és minimalizálják a kockázatokat. A cégek vevőszegmensenként differenciált követeléskezelési stratégiát alkalmazhatnak – a fizetési felszólításoktól a jogi eljárásokig. A rendszer API-alapú, azaz alkalmazásprogramozási interfészen keresztül működik.

Kapcsolódó cikkünk

Látványosan digitalizálódnak a fizetési folyamatok, de a magyarok még mindig szeretik a készpénzt

Körbetartozás lehet a lesújtó eredmény mögött: minden negyedik számlát késve fizetnek Európában

Meglepő felmérés: minden negyedik számlát késve vagy soha nem fizetnek ki Európában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
euró euróövezet ekb
Bank
Bejelentették, mikor jön a kísérleti digitális pénz Európában
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility