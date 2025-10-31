Hivatalos: belenyúlt a kormány az Otthon Startba, megjelent a módosítások első csomagja

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

Változnak a meglévő lakástulajdon szabályai

A Bankmonitor összefoglalta a friss változásokat, eszerint az új rendelet először is pontosítja, mi számít meglévő lakástulajdonnak:

nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte (eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt a rendeletben) - Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

az építésügyi hatóság elrendelte (eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt a rendeletben) - Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell. nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (itt nem történt érdemi változás.)

Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették az ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha az adott lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást az elmúlt 10 évben eladták, akkor az már beleszámított a lakástulajdonba.)

Az eddigi szabályok alapján a fentiek mellett a legfeljebb 50 százalékos meglévő lakástulajdon sem kizáró oka az Otthon Start igénybevételének. A szabályozás annyiban lazul, hogy

legfeljebb 180 napig egyidejűleg két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének, ilyen esetben még első lakásszerzőnek fog minősülni.

A tb-elvásárok is módosulnak

A jövőben megfelel az elvárásoknak – mind a 2 éves, mind az igénylést megelőző fél évre vonatkozó szigorúbb feltételeknek – az a magyar igénylő, aki valamilyen Európai Unió intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában. November 15-től nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

Változnak az építésre vonatkozó szabályok

A jelenlegi szabályok alapján a 2022. január elsejét követően kiadott építési engedélyek alapján megkezdett építkezésekre lehet építési célú Otthon Start hitelt felvenni. Az új építésű lakások vásárlásánál pedig szabály, hogy a használatbavételi engedélyt 2022. január elsejét követően kellett kiadni. Ezt az induló határidőt eltörlik november 15-től, ezzel a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.

A jelenlegi szabályok alapján az építési hitelt készültségi fokkal arányosan, szakaszosan, utólag folyósíthatja a bank. Az első részlet lehívásához elvárás az önerő teljes beépítése. November 15-től az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet. Sőt az első részlet akár a teljes önerő beépítését is megelőzheti. Ehhez azonban elvárás, hogy legyen megfelelő értékű pótfedezet a hitel mögött, illetve az első részletként folyósított összeg nem haladhatja meg a teljes kölcsönösszeg 30 százalékát.

Korábban visszafizetett támogatásra vonatkozó szabálymódosulás

A jelenlegi szabályok alapján nem kaphat az Otthon Start hitelt, akinél 3 éven belül egy korábban felvett lakástámogatása kapcsán elrendelték a támogatás, kamattámogatás visszafizetését. November 15-től jogosult lehet a fenti helyzetben lévő igénylő az Otthon Start hitelre, ha a visszafizetést gyermekvállalás nemteljesülése miatt rendelték el és az érintett ezzel kapcsolatban benyújtott – megváltozott munkaképességű személlyé válás, a gyermek meghatározott típusú betegsége vagy fogyatékossága, meghatározott számú emberi reprodukciós eljárásban való eredménytelen részvétel vagy ilyen eljárásban való részvételt kizáró vagy arra alkalmatlanná tévő egészségügyi ok felmerülése vagy a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavalltsága indokára alapított – méltányossági kérelmének a kormányhivatal helyt adott.

További változások várhatók

Néhány további, társadalmi egyeztetésre bocsátott változás még a mostani rendeletmódosításban sem szerepel. Az alábbiak várhatók még:

a testvér is lehet Otthon Start hitelnél adóstárs.

önkormányzati lakás nyomott áras vásárlása esetén eltekintenek attól a szabálytól, hogy a forgalmi érték és a vételár nem térhet el több, mint 20 százalékkal.

résztulajdon öröklése esetén az örökös Otthon Start felhasználásával is megvásárolhatja a még fennmaradó tulajdonrészt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ