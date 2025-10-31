Hivatalos: belenyúlt a kormány az Otthon Startba, megjelent a módosítások első csomagja

Változnak a meglévő lakástulajdon szabályai
A Bankmonitor összefoglalta a friss változásokat, eszerint az új rendelet először is pontosítja, mi számít meglévő lakástulajdonnak:
- nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte (eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt a rendeletben) - Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.
- nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (itt nem történt érdemi változás.)
- Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették az ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha az adott lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást az elmúlt 10 évben eladták, akkor az már beleszámított a lakástulajdonba.)
Az eddigi szabályok alapján a fentiek mellett a legfeljebb 50 százalékos meglévő lakástulajdon sem kizáró oka az Otthon Start igénybevételének. A szabályozás annyiban lazul, hogy
legfeljebb 180 napig egyidejűleg két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének, ilyen esetben még első lakásszerzőnek fog minősülni.
A tb-elvásárok is módosulnak
A jövőben megfelel az elvárásoknak – mind a 2 éves, mind az igénylést megelőző fél évre vonatkozó szigorúbb feltételeknek – az a magyar igénylő, aki valamilyen Európai Unió intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában. November 15-től nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.
Változnak az építésre vonatkozó szabályok
A jelenlegi szabályok alapján a 2022. január elsejét követően kiadott építési engedélyek alapján megkezdett építkezésekre lehet építési célú Otthon Start hitelt felvenni. Az új építésű lakások vásárlásánál pedig szabály, hogy a használatbavételi engedélyt 2022. január elsejét követően kellett kiadni. Ezt az induló határidőt eltörlik november 15-től, ezzel a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.
A jelenlegi szabályok alapján az építési hitelt készültségi fokkal arányosan, szakaszosan, utólag folyósíthatja a bank. Az első részlet lehívásához elvárás az önerő teljes beépítése. November 15-től az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet. Sőt az első részlet akár a teljes önerő beépítését is megelőzheti. Ehhez azonban elvárás, hogy legyen megfelelő értékű pótfedezet a hitel mögött, illetve az első részletként folyósított összeg nem haladhatja meg a teljes kölcsönösszeg 30 százalékát.
Korábban visszafizetett támogatásra vonatkozó szabálymódosulás
A jelenlegi szabályok alapján nem kaphat az Otthon Start hitelt, akinél 3 éven belül egy korábban felvett lakástámogatása kapcsán elrendelték a támogatás, kamattámogatás visszafizetését. November 15-től jogosult lehet a fenti helyzetben lévő igénylő az Otthon Start hitelre, ha a visszafizetést gyermekvállalás nemteljesülése miatt rendelték el és az érintett ezzel kapcsolatban benyújtott – megváltozott munkaképességű személlyé válás, a gyermek meghatározott típusú betegsége vagy fogyatékossága, meghatározott számú emberi reprodukciós eljárásban való eredménytelen részvétel vagy ilyen eljárásban való részvételt kizáró vagy arra alkalmatlanná tévő egészségügyi ok felmerülése vagy a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavalltsága indokára alapított – méltányossági kérelmének a kormányhivatal helyt adott.
További változások várhatók
Néhány további, társadalmi egyeztetésre bocsátott változás még a mostani rendeletmódosításban sem szerepel. Az alábbiak várhatók még:
- a testvér is lehet Otthon Start hitelnél adóstárs.
- önkormányzati lakás nyomott áras vásárlása esetén eltekintenek attól a szabálytól, hogy a forgalmi érték és a vételár nem térhet el több, mint 20 százalékkal.
- résztulajdon öröklése esetén az örökös Otthon Start felhasználásával is megvásárolhatja a még fennmaradó tulajdonrészt.
