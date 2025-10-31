Kisebbfajta csalódást okozott a CIB anybankja, csökken az árfolyam

Olaszország legnagyobb eszközállománnyal rendelkező bankja pénteken arról számolt be, hogy 2,37 milliárd euró nettó nyereséget ért el a szeptember 30-án zárult három hónapban, ami némileg elmarad az egy évvel korábbi 2,40 milliárd eurótól. Az eredmény egy hajszálnyival így is felülmúlta a Visible Alpha felméréséből származó elemzői becsléseket, amelyek 2,34 milliárd eurós eredményt prognosztizáltak – írja a Reuters.
A működési eredmény 6,64 milliárd euróra csökkent 6,80 milliárd euróról, és elmaradt a konszenzus által várt 6,69 milliárd eurótól. A díjakból és jutalékokból származó bevételek növekedését ellensúlyozta a nettó kamatbevétel csökkenése, amely így 3,68 milliárd eurót tett ki.
Az Intesa Sanpaolo közölte, hogy jó úton halad afelé, hogy teljesítse a nemrégiben feljavított, 9 milliárd eurót "jóval meghaladó" nettó nyereségre vonatkozó idei előrejelzését, amely az eredmények fenntarthatóságát erősítő vezetői intézkedéseket is tartalmaz. A bank nem osztott meg részleteket arról, hogy az intézkedések mit foglalnak magukban, de vélhetően a díjbevételes tevékenységek erősítését és a szigorúbb költségkontrollt is magában foglalhatja ez.
A részvényesi juttatások jelentősek: kilenc hónap alatt 5,3 milliárd euró osztalék képződött, amelyből 3,2 milliárd eurót novemberben időközi osztalékként fizetnek ki. Ezeket kiegészíti a 2025 októberében lezárt, 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási program.
Az igazgatóság most a 2025-ös eredmények alapján adólevonás előtt részvényenként 18,6 eurócent időközi osztalék kifizetéséről döntött. Az időközi osztalék fizetési napja 2025. november 26., az osztalékszelvény leválasztásának napja november 24., a részvényesi nyilvántartásba vétel napja pedig november 25. Az egy részvényre jutó időközi osztalék a tegnapi záróárhoz viszonyítva 3,3 százalékos hozamot jelent.
A részvények az eredmények közzététele után a déli kereskedésben mintegy 4%-ot estek, jelenleg 1,5%-os mínuszt mutatnak, miközben a versenytárs UniCredit 1,1%-os pluszban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
