  • Megjelenítés
Kisebbfajta csalódást okozott a CIB anybankja, csökken az árfolyam
Bank

Kisebbfajta csalódást okozott a CIB anybankja, csökken az árfolyam

Portfolio
Bár az elemzői várakozásokat egy hajszállal felülmúlta, csökkent az Intesa Sanpaolo profitja a harmadik negyedévben, miután a visszaeső kamatkörnyezet éreztette hatását a nyereségsoron is. A menedzsment időközi osztalék kifizetéséről döntött, és intézkedéseket ígért a profit fenntartása érdekében. A részvények az eredmények közzététele után a déli kereskedésben mintegy 4%-ot estek, jelenleg 1,5%-os mínuszt mutatnak, miközben a versenytárs UniCredit 1,1%-os pluszban van.

Olaszország legnagyobb eszközállománnyal rendelkező bankja pénteken arról számolt be, hogy 2,37 milliárd euró nettó nyereséget ért el a szeptember 30-án zárult három hónapban, ami némileg elmarad az egy évvel korábbi 2,40 milliárd eurótól. Az eredmény egy hajszálnyival így is felülmúlta a Visible Alpha felméréséből származó elemzői becsléseket, amelyek 2,34 milliárd eurós eredményt prognosztizáltak – írja a Reuters.

A működési eredmény 6,64 milliárd euróra csökkent 6,80 milliárd euróról, és elmaradt a konszenzus által várt 6,69 milliárd eurótól. A díjakból és jutalékokból származó bevételek növekedését ellensúlyozta a nettó kamatbevétel csökkenése, amely így 3,68 milliárd eurót tett ki.

Az Intesa Sanpaolo közölte, hogy jó úton halad afelé, hogy teljesítse a nemrégiben feljavított, 9 milliárd eurót "jóval meghaladó" nettó nyereségre vonatkozó idei előrejelzését, amely az eredmények fenntarthatóságát erősítő vezetői intézkedéseket is tartalmaz. A bank nem osztott meg részleteket arról, hogy az intézkedések mit foglalnak magukban, de vélhetően a díjbevételes tevékenységek erősítését és a szigorúbb költségkontrollt is magában foglalhatja ez.

A részvényesi juttatások jelentősek: kilenc hónap alatt 5,3 milliárd euró osztalék képződött, amelyből 3,2 milliárd eurót novemberben időközi osztalékként fizetnek ki. Ezeket kiegészíti a 2025 októberében lezárt, 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási program.

Az igazgatóság most a 2025-ös eredmények alapján adólevonás előtt részvényenként 18,6 eurócent időközi osztalék kifizetéséről döntött. Az időközi osztalék fizetési napja 2025. november 26., az osztalékszelvény leválasztásának napja november 24., a részvényesi nyilvántartásba vétel napja pedig november 25. Az egy részvényre jutó időközi osztalék a tegnapi záróárhoz viszonyítva 3,3 százalékos hozamot jelent.

A részvények az eredmények közzététele után a déli kereskedésben mintegy 4%-ot estek, jelenleg 1,5%-os mínuszt mutatnak, miközben a versenytárs UniCredit 1,1%-os pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2169581107-bankautomata-bankkártya-elektronikus-készpénzfelvétel-pénzfelvétel-pénzügy
Bank
Kiakadtak a bankok a duplájára emelkedő ingyenes készpénzfelvétel miatt
Pénzcentrum
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility