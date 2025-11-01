Egyetlen tollvonással jöhet el Európa ébresztője, avagy a startupok hajnala

Banki és fintech innovációkról lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is, még nem késő regisztrálni.
A Draghi jelentés óta közismert, hogy az EU innovációs lemaradásban van az USA, az Egyesült Királyság és Kína mögött. A lemaradás csökkentése mára az európai politikai szereplők elsődleges célkitűzésévé vált. Az erre irányuló kezdeményezés, az EU-Inc, egyszerre vette célba a tőkeáramlás beindítását, a tehetségek Európában tartását és ide vonzását – például egy EU-ESOP programmal –, valamint a cégindítási kedv serkentését. A kezdeményezés sikerének kulcsa, hogy a piaci szereplők véleménye a lehető legpontosabban épüljön be a készülő jogszabályba és a végeredményként megszülető jogszabály a lehető leginkább tükrözze a gyakorlatot. A tét nem kicsi, ha ugyanis sikerül egyszerűsíteni és uniformizálni a szektor kereteit, az a
szélesebb értelemben véve az EU gazdaság egésze számára is ösztönző hatással járna.
Az Európai Unió Startup és Scaleup Stratégiája új irányt jelölt ki a tagállamok számára azzal, hogy „Európát a világon a globális technológiai vállalatok indítására és növekedésére legalkalmasabb hellyé tegye”. Ebben a stratégiában kapott helyet a 28. rezsim koncepciója, ami egyben az EU-Inc kezdeményezés központi eleme, mely praktikusan azt eredményezné, hogy startup indításakor ne 27 különböző társasági jogból válasszanak az alapítók, hanem az EU-Inc vállalattípus legyen az egységes standard, más szóval az Európai Unió startupjainak társasági formája. A 2024-ben, alulról indult kezdeményezés organikusan szerveződve egyre népesebb támogatói körrel kíván hatást gyakorolni a politikusokra, rajtuk keresztül pedig a kontinens jövőjére azzal, hogy végre egy egységes keretrendszer szülessen a startupok számára. A cél a hatékony működés, a versenyképességi hátrány lefaragása, melynek megvalósítása nem csak a vállalkozásokra és a befektetőkre, de Európa globális pozíciójára is komoly befolyással lehet.
A jogi, és azon túli keretrendszer egyik lényege, hogy könnyítse és gyorsítsa a startupok alapítását. A kezdeményezés szerint a cégalapítás külön nyilvántartásban, teljesen digitálisan, az EU-Registry felületén valósulna meg. A koncepció másik eleme, hogy lebontsa az induló vállalkozások előtti jogi és adminisztratív akadályokat, amelyre az EU-Dashboard, mint egységes platform szolgálna. Az ígéretes koncepció további részleteinek kidolgozása mindazonáltal kihívásokba ütközik: az adójogi, vagy munkajogi kérdések e pillanatban eléggé érzékenyek ahhoz, hogy a tagállamok részéről egyértelmű konszenzus legyen. A kezdeményezés ezt figyelembe véve nem is kíván nagy átalakításokat ezeken a területeken, a megfontoltság is a siker záloga lehet.
A befektetői oldalt érintő változás, egy új, szabványosított befektetési dokumentum, az EU-FAST bevezetése lenne. Ennek célja egy érthetőbb jogi eszköz létrehozása, a korábbinál átláthatóbb folyamatokkal, mely a befektetési kedv növekedését eredményezné. A gyorsabb befektetési folyamat, emellett a csökkenő tranzakciós költségek és a széttöredezettségből fakadó kockázatok elkerülése miatt gyorsabb lehet a vállalatok skálázódása, nagyobb exit-potenciál várhat az európai startupokra. Pozitívan befolyásolhatja továbbá a nemzetközi kockázati tőke EU-ba áramlását az is, ha a régiós startup környezetet sikerül a globális befektetési igényekre szabni.
A fenti változások realitásához hozzátartozik, hogy egy ilyen szabályozás kialakítása elképesztő integrációs ugrást jelent az EU számára. Ahogy a korábbi stratégiákkal kapcsolatban, itt is a végrehajtásban és a részletekben rejlik az ördög. Az azonban látható, hogy az európai innovációs ökoszisztéma megmozdult, hiszen a javaslat eljutott a legfelső politikai vezetésig is. Most az üzleti környezet véleménye a legfontosabb: bárki beállhat a kezdeményezés mögé egy megosztással, hozzászólással, visszajelzéssel. Építeni az innovációra, közös erővel – nem kizárt, hogy ez lesz a megoldás Európa gazdasági áttöréséhez.
A szerző a STRT Holding befektetési és jogi elemzője, jelenleg az Európai Uniós startupok versenyképességének kutatója a Lyoni Egyetemen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
