  • Megjelenítés
Bankolók, figyelem: egy hét alatt 3 leállás is lesz az MBH-nál
Bank

Bankolók, figyelem: egy hét alatt 3 leállás is lesz az MBH-nál

Portfolio
Az MBH Bank november első hetén több alkalommal is karbantartási munkálatokat végez informatikai rendszerein, amelyek érintik a netbanki, mobilbanki és befektetési platformokat is - derül ki a bank tájékoztatásából.

Az MBH közleménye szerint az első leállás november 3-án 22:00-tól november 4-én 02:00-ig lesz, amely az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker rendszereket érinti. A befektetési platformok ezen időszakban korlátozottan lesznek elérhetők.

Ezt követően november 6-án 20:00 és 21:00 között rövid kiesések várhatók az MBH Netbank (korábban BB) és az MBH Bank App 101-es azonosítójú profiljában. Az eseti utalások indítása, az azonnali fizetési megbízások, valamint a másodlagos számlaazonosítók kezelése ebben az időszakban akadozhat.

2025. november 7-én 22:00 és 23:59 között a karbantartás már több rendszert is érint:

  • az MBH Vállalati Netbank, MBH Direct Bank és MBH Vállalati App,

  • az MBH Netbank (korábban MKB) és az MBH Bank App 103-as profilját,

  • valamint az MBH OpenAPI rendszereit.

Mivel ebben az időszakban az internetes bankkártyás vásárlások mobilalkalmazásban történő jóváhagyása nem lesz elérhető, a bank SMS-ben küldött kódos megerősítést ajánl az ügyfeleknek.

Emellett 22:30 és 23:00 között az azonnali utalások és fizetési kérelmek feldolgozásában késedelmek lehetnek, és a korábbi MKB-hálózathoz tartozó ATM-eknél nem lesz lehetséges a befizetés.

A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek ez idő alatt másik automatát válasszanak a befizetésekhez.

Kapcsolódó cikkünk

MBH: a fundamentális kép kifejezetten erősnek tűnik

Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
EU zászló
Portfolio signature
Egyetlen tollvonással jöhet el Európa ébresztője, avagy a startupok hajnala
Pénzcentrum
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility