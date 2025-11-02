Bankolók, figyelem: egy hét alatt 3 leállás is lesz az MBH-nál

Az MBH közleménye szerint az első leállás november 3-án 22:00-tól november 4-én 02:00-ig lesz, amely az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker rendszereket érinti. A befektetési platformok ezen időszakban korlátozottan lesznek elérhetők.

Ezt követően november 6-án 20:00 és 21:00 között rövid kiesések várhatók az MBH Netbank (korábban BB) és az MBH Bank App 101-es azonosítójú profiljában. Az eseti utalások indítása, az azonnali fizetési megbízások, valamint a másodlagos számlaazonosítók kezelése ebben az időszakban akadozhat.

2025. november 7-én 22:00 és 23:59 között a karbantartás már több rendszert is érint:

az MBH Vállalati Netbank, MBH Direct Bank és MBH Vállalati App,

az MBH Netbank (korábban MKB) és az MBH Bank App 103-as profilját,

valamint az MBH OpenAPI rendszereit.

Mivel ebben az időszakban az internetes bankkártyás vásárlások mobilalkalmazásban történő jóváhagyása nem lesz elérhető, a bank SMS-ben küldött kódos megerősítést ajánl az ügyfeleknek.

Emellett 22:30 és 23:00 között az azonnali utalások és fizetési kérelmek feldolgozásában késedelmek lehetnek, és a korábbi MKB-hálózathoz tartozó ATM-eknél nem lesz lehetséges a befizetés.

A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek ez idő alatt másik automatát válasszanak a befizetésekhez.

