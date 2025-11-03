  • Megjelenítés
Bejelentették a KAVOSZ új vezérigazgatóját
Bejelentették a KAVOSZ új vezérigazgatóját

November 3-ától a Budapesti Értéktőzsde korábbi vezérigazgatója, Végh Richárd tölti be a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatói pozícióját – közölte a Széchenyi Kártya Programot koordináló társaság. Az új vezérigazgató a szervezetet 23 éven át irányító Krisán Lászlót váltja.
Az új vezető a társaság operatív irányításáért, valamint a Széchenyi Kártya Program stratégiai fejlesztéséért felel majd. A közlemény szerint feladata lesz

  • a vállalat működésének további digitalizálása,
  • a pénzügyi szolgáltatói együttműködések bővítése, valamint
  • a program ismertségének és elérhetőségének növelése.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy betölthetem a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatói pozícióját. A társaság több mint húsz éve szolgálja a magyar vállalkozásokat. Célom, hogy ezt a küldetést

21. századi eszközökkel, modern szervezeti működéssel és még inkább vállalkozóbarát szemlélettel erősítsük tovább”

– mondta Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. új vezérigazgatója.

Végh Richárd több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi és vállalati szektorban. Pályafutását a Budapesti Értéktőzsdénél kezdte közgazdasági elemzőként, majd igazgatóként folytatta munkáját. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságát vezette. Majd ismét a Budapesti Értéktőzsdéhez csatlakozott, ezúttal vezérigazgatóként, melynek keretében közel 10 évig vezette a társaságot. Nevéhez fűződik a hazai középvállalatokra fókuszáló tőzsdei stratégia kialakítása 2016-ban, melynek eredményeképpen 40 új cég jelent meg a tőzsdén, majd 2023-ban a BÉT maga is tőzsdére lépett. 2025 májusától a Magyar Nemzeti Bank kiemelt elnöki tanácsadójaként dolgozott. A Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztályának elnökeként aktív szerepet vállal a gazdaság és a környezeti felelősségvállalás kapcsolatának erősítésében.

