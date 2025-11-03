Eljárt az idő az 5%-os lakáshitelek felett, egymás után vezetik ki a bankok a terméket

Az október 31-ei határidő lejártával sorra tűnnek el a bankok kínálatából a Magyar Bankszövetség vállalása alapján bevezetett, legfeljebb 5%-os kamatozású lakáshitelek. A hitelfelvevőre, az ingatlanra és az időbeni elérhetőségre is szigorú korlátozó feltételek voltak érvénybe ennél a terméknél:
- a 35 év alatti fiatalok vehették igénybe,
- első lakástulajdonukra, amennyiben az
- zöld, vagyis négyzetméterenként legfeljebb 68 kWh/ év primerenergia-igénnyel és minimum A+ energetikai besorolással rendelkezik,
- maximum 60 négyzetméteres,
- a bruttó ára kevesebb, mint 1,2 millió forint négyzetméterenként.
- a kedvezményes, legfeljebb 5%-os kamat a futamidő első 5 évére jár,
- a konstrukció értékesítési időszaka 2025. április 1-től – 2025. október 31-ig tartott,
- az önkéntesen csatlakozó bankok nem számíthattak fel folyósítási- és hitelbírálati díjat,
- a pontos banki kamatszintek megállapítása minden bank saját és önkéntes döntése volt.
Bár Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a teljes hiteldíj (THM) maximálását kérte a bankoktól, ők ezt a kamat maximálásával teljesítték, ami a folyósítási és hitelbírálati díj elengedése miatt szinte ugyanazt jelentette. A törlesztőrészletben ez az alábbi előnyöket hordozta egy piaci lakáshitellel szemben:
A termék korlátozott hatása már az induláskor borítékolható volt, hiszen a jegybank márciusi elemzése szerint a szigorú feltételeknek becslésük szerint a lakáspiac csupán egy rendkívül szűk szelete felel meg: a 2024-es lakóingatlan-tranzakciók mindössze 0,6 százaléka felelhetett volna meg az ingatlanra vonatkozó feltételeknek, és ezen adásvételek mindössze negyedében volt a vevő 35 év alatti, vagyis a tavalyi adásvételek 0,15 százaléka felelt volna meg az összes feltételnek. A budapesti újlakáspiacon az energiahatékony ingatlanok teljes lakáspiachoz képesti lényegesen nagyobb aránya miatt az ingatlanra vonatkozó feltételeknek a lakások 1,2 százaléka felelhetett meg számításaik szerint.
Az utóbbi hónapokban már az sem kedvezett a terméknek, hogy
meghirdette a kormány a fix 3%-os Otthon Start lakáshitelt éppen azon célcsoport számára, amely az átmeneti 5%-os kamatplafonnak is a célcsoportja volt.
A termék legtöbb banknál megfigyelhető túl szigorú feltételei, majd a fix 3%-os Otthon Start lakáshitel megjelenése ellehetetlenítette, hogy érdemi hatást gyakoroljon a hazai lakáshitelezésre, az általunk megkérdezett bankok elhanyagolható igénybevevői körről számoltak be az elmúlt hónapok során.
A bankok kínálatában továbbra is elérhető zöld lakáshitelek energiahatékony lakásokra, esetenként ezek a piaci lakáshitelek alsó határának tekinthető 6%-os szint alatti kamattal is felvehetők, de feltételeik már nem a Magyar Bankszövetség kormány felé tett tételes vállalását, hanem tisztán a piaci logikát követik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
