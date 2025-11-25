  • Megjelenítés
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Podcast

Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében azt tekintettük át, miként alakul a szupergazdag magyarok vagyona – pontosabban az a vagyonrész, amelyet privátbanki szolgáltatóknál tartanak –, és melyek azok a fő kockázatok, amelyeket ezek a pénzügyi, banki szereplők most látnak. Vendégünk Árgyelán Ágnes, a Portfolio pénzügyi elemzője volt. A második blokkban két, a befektetők érdeklődésére jelenleg is számot tartó témát elemeztünk: egyrészt az Nvidia friss jelentésének piaci hatásait, másrészt a Fed kamatpolitikáját, ugyancsak abból a szempontból, hogy a különböző forgatókönyvek mit hozhatnak a tőkepiacokon. Erről Cinkotai Norbertet, a KH Értékpapír vezető elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • szupergazdagok vagyona – (01:29)
  • Nvidia és Fed – (08:09)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility