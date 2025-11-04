  • Megjelenítés
AI-boom és fintech verseny - Mitől retteghetnek és miben reménykedhetnek a bankok?
AI-boom és fintech verseny - Mitől retteghetnek és miben reménykedhetnek a bankok?

Portfolio
Immáron tizedik alkalommal rendezzük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, amelyen a bankok és a fintech támadók versenyéről, a pénzintézetek digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó. Érdemes lesz visszalátogatni ehhez a cikkhez a nap folyamán.
Az ügyfél kényelme az első

Panelfelvezető előadásában Dojcsák Dániel (Shiwaforce) kiemelte, hogy megváltozott a fogyasztói döntéshozatal, ma a kényelem és a súrlódásmentes, mindennapi ügyintézés az elsődleges, ezért a banki fejlesztéseknek nem extra funkciókra, hanem a legegyszerűbb ügyek akadálytalan elvégzésére kell fókuszálniuk. Hangsúlyozta, hogy a fizikai ügyintézés továbbra is fontos, de ugyanarra az egységes, többcsatornás digitális háttérre kell épülnie, hogy az ügyfél és az ügyfélszolgálat ugyanazt a felületet és információt lássa – ennek megteremtése komoly belső munkát igényel. Mindez egyre drágább, mert a biztonsági és megfelelési elvárások folyamatosan emelkednek, ám ezek teljesítése elkerülhetetlen a szigorúan szabályozott pénzügyi szektorban.

Portfolio_Banking Technology_2B szekció_2025_11_04_038
Mi fán terem a RegTech?

Sallai Péter (CTO, Dorsum) előadásában bemutatta: a RegTech egy olyan eszközkészlet, amely a szabályozói megfelelést teszi hatékonyabbá specializált szoftverek segítségével. Mivel a bankok a világ egyik legszabályozottabb régiójának egyik legszabályozottabb piacán működnek, így kulcskérdés, miként lehet a szabályozásnak való megfelelést egyre erőforrás-hatékonyabban megvalósítani. Az adatszolgáltatás jelenleg az időszakos jelentésekre épül, de el kell érni először a valós idejű adatszolgáltatást, majd az interaktív adatelérést is, azaz a végső cél, hogy a felügyelet önállóan is belenézhessen a banki rendszerekbe, célzott lekérdezéseket és ellenőrzéseket futtathasson.

Portfolio_Banking Technology_2B szekció_2025_11_04_014
A genAI projektek a „legemberibbek”

Ignácz Péter (KPMG) panelfelvezető előadásában kifejtette, a vállalati célok némileg eltérnek az innovátorok törekvéseitől, ez AI implementációs projektek a felszínre hozzák a problémákat. A tapasztalatok szerint sok olyan probléma vállalati LLM (nagy nyelvi modell) bevezetésénél sokan dolgoznak azon, hogy ne férjen hozzá minden dokumentumhoz, és úgy legyen használható az alkalmazottaknak. Ezek a problémák az éles használattal kerülnek elő. A technológia elképesztő gyorsasággal fejlődik, a use case-ek bővülnek, de ezzel a komplexitás is bővül, az infrastruktúra rendelkezésre állása nem triviális kérdés.

Emellett a szakértő szerint

A genAI projektek a „legemberibbek”, mert azon múlik a sikerük, hogy a munkavállalók hogyan használják ezeket az eszközöket.

Egyelőre ez a fajta szervezeti változásmenedzsment még elmarad az AI-projekteknél, ebben még sokat kell fejlődni. Az AI és Machine Learning projektek ugyanakkor nem a munkavállalók elbocsátásáról szólnak, hanem arról, hogy a meglévő állomány termeljen több értéket a vállalat számára.

_S6A9152
Ignácz Péter (KPMG) Fotó: Portfolio
Mit tanít nekünk a Vadnyugat kora az AI bevezetéséről a bankokban?

Ezzel a címmel tartott előadást Ács Dávid (Regional Vice President, FlowX.ai), aki három fő témát érintett: 1. Különbséget kell tenni az AI fő típusai (hagyományos, generatív és agentic) között – utóbbi már tervez, dönt, és cselekszik is az ember helyett. 2. A bankok épp az agentic AI bevezetésénél ütköznek a legtöbb problémába, amely üzletileg épp a legígéretesebb lenne, az agentic AI use case-ek aránya azonban nagyon alacsony. Egy 173 AI use case-t feltérképező felmérés arra jutott, hogy e projektek kevesebb mint egyharmada produkált eredményeket, ezek ugyanis jellemzően nem jutnak túl a pilot fázison. 3. Hová érdemes fókuszálni az erőforrásokat? A Word Economic Forum tanulmánya alapján 2023-ban 35 milliárd dollárt tartott a pénzügyi szektor az AI-ra, ez 2027-re 97 milliárd dollárra nőhet, a nagy kérdés az, hogy ez milyen arányban hasznosul üzletileg hasznos befektetésekben.

A Vadnyugat korában a távíró, a mail service, a rendezőpályaudvar, a régiók összekötése és a standard time bevezetése

nagy gazdasági fejlődést idézett elő, mindegyiknek megvan a maga analóg megfelelője az AI alkalmazásában. Öt tanulságként fogalmazta meg Ács Dávid a következőket AI-bevezetésre vonatkozóan: 1.  Az agentic AI önmagában nem elég, támogató infrastruktúrára van szükség. 2. Az AI-infrastruktúrára legalább akkora szükség van, mint magára az AI-megoldásra. 3. Lényeges a bankspecifikus szakértelem és a választott partnernél. 4. Elengedhetetlen az integrációs képesség 5. Azonnali ROI-ra van szükség, vagyis már a kezdetben mérni kell az üzleti eredményeket.

_S6A9080
Ács Dávid (FlowX.ai) Fotó: Portfolio
Fejlődött a banki digitalizáció, de nagy út van még előttünk

Izer Norbert, az MNB ügyvezető igazgatója előadásában jelezte: digitalizációban a tavalyinál lényegesen jobban áll a szektor, jelenleg a digitális bankok korszakától az „intelligens bankok” korszaka felé lépünk, a jegybank pedig kész a biztonságos innováció irányítására. Az MNB hatodik digitalizációs felmérése a szektor 90%-át lefedve, közel 200 kérdéssel és erős AI-fókusszal készült, pozitívumként megállapítható, hogy a lakossági ügyfelek mintegy kétharmada már elsősorban digitálisan intézi ügyeit, míg a vállalati szegmensben kevésbé előrehaladott az elektronikus ügyintézés. A bankok MI‑érettségében nagy a szórás, a mesterséges intelligencia technológiáját főként ügyfélélmény- és hatékonyságnövelésre használják a pénzintézetek. Az uniós MI-rendelet (AI Act) Izer Norbert szerint körültekintő szabályozás, nem fojtja meg az innovációt, mindenesetre a bankoknak még sokat kell tenniük a megfelelésért.

Portfolio_Banking Technology_2B szekció_2025_11_04_004
Miközben a Revolut új autópályát épít, a bankok egy milliós forgalmú sztrádát újítanak fel éppen

A fintech cégekétől egészen eltérő kulturális közegben kell tartaniuk a lépést a bankoknak a technológiai oldalról érkező kihívókkal, többek között a Revoluttal. Az alkalmazkodás sokféle útja lehetséges, a belső és a külső tudásmegosztás mindenképpen előkelő helyet foglal el ezek között. Míg a beszállítók felé a tudásmegosztáson alapuló partnerség, cégen belül az üzleti és IT-kompetenciák kölcsönös megosztása visz előre – derült ki a Banking Technology 2025 konferencia első, vezetői panelbeszélgetéséből, amelyben az is elhangzott: az AI-ra sokszor még úgy tekintenek a bankok, mint a mindenre bevethető Szoboszlai Domonikra, de körvonalazódnak azok a kisebb számosságú fókuszterületek, amelyeken valódi ugrást hozhat a mesterséges intelligencia.

AI-ügynök a jelzáloghitelezésben

Jendrolovics Máté, az Intuitech vezérigazgatója előadásában felidézte, hogy az MIT riportja szerint a genAI befektetések mindössze 5%-a hozott valód megtérülést. Egy részük elhal pilot, egy részük POC fázisban, a lényeg, hogy

összességében az AI-projektek 95%-ka üzleti hatás nélkül zajlott le.

Ezért adódik a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy egy nagy vezető bankban hatása legyen az AI-nak? Fontos, hogy nem lehet egyetlen olyan agentic AI megoldást fejleszteni, ami mindent megold egy banknál. A genAI nem egy „mestertechnológia”: bizonyos technológiákban nagyon jól működik, de van, amiben ügyetlen. Egy konkrét problémát kell kiválasztani: az AI-nak transzformatív hatása akkor lesz, ha nem csak kis részfolyamatokat végez el, hanem a kiválasztott folyamatot end-to-end elvégzi. A szakember egy AI-ügynökkel támogatott jelzáloghitelezési folyamatot mutatott be előadásában.

_S6A9004
Jendrolovics Máté (Intuitech) Fotó: Portfolio
Jön az AI-forradalom a pénzügyi szektorban, aki nem alkalmazkodik, az eltűnik

A mesterséges intelligencia alapjaiban formálja át a bankolás jövőjét, és a pénzintézeteknek most kell eldönteniük, hogy az ügyfélkapcsolati frontvonalban maradnak-e, vagy visszaszorulnak a háttér-infrastruktúra szerepkörébe – hívta fel a figyelmet a Portfolio Banking Technology 2025 konferenciáján Peter Stebe, a McKinsey & Co. associate partnere. A szakértő szerint a jövőben a mesterséges intelligencia (MI) ökoszisztémák uralják majd a felhasználói élményt, a banki versenyelőny pedig azoknál lesz, akik egyszerre képesek hatékonyságot növelni, teljes folyamatokat automatizálni és radikálisan perszonalizált ügyfélélményt kínálni. Aki kimarad, az nemcsak az ügyfelet veszíti el – hanem a jövő profitját is.

Küszöbön az AI-ügynökök forradalma: teljesen megváltozik, ahogy vásárolunk

2027-ig a felhasználók fele már AI-segítségével vásárolni az e-kereskedelemben - vélekedett Frantisek Jungr, a Visa KKE-régiós vezetője Banking Technology konferenciánkon. Az AI-platformok eltárolhatják a bankkártya adatainkat, akár a Google Pay vagy az Apple Pay, az AI a fizetés pedig egy jóváhagyásra

Várható témák a konferencián

Az utóbbi időszak legnagyobb technológiai megatrendjévé nőtte ki magát az AI-forradalom, amely a bankszektor működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiai céljait is átformálhatja. Mely banki területek működését transzformálja az AI, hol segíthet a költségcsökkentésben, a hatékonyabb operációban?

A hazai bankok digitális transzformációja mellett a pénzforgalmi trendekről, kiberbiztonsági kérdésekről az egyre komolyabb veszélyt jelentő csalásokról, a hazai fintech szektor innovációiról is szó lesz a rendezvényen.

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, a szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje tizedik éve gyűlik össze konferenciánkon, hogy megosszák egymással gondolataikat a bankszektort érintő legfontosabb üzleti és informatikai kérdésekben.

