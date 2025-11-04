AI-boom és fintech verseny - Mitől retteghetnek és miben reménykedhetnek a bankok?

Ignácz Péter (KPMG) panelfelvezető előadásában kifejtette, a vállalati célok némileg eltérnek az innovátorok törekvéseitől, ez AI implementációs projektek a felszínre hozzák a problémákat. A tapasztalatok szerint sok olyan probléma vállalati LLM (nagy nyelvi modell) bevezetésénél sokan dolgoznak azon, hogy ne férjen hozzá minden dokumentumhoz, és úgy legyen használható az alkalmazottaknak. Ezek a problémák az éles használattal kerülnek elő. A technológia elképesztő gyorsasággal fejlődik, a use case-ek bővülnek, de ezzel a komplexitás is bővül, az infrastruktúra rendelkezésre állása nem triviális kérdés.

Emellett a szakértő szerint

A genAI projektek a „legemberibbek”, mert azon múlik a sikerük, hogy a munkavállalók hogyan használják ezeket az eszközöket.

Egyelőre ez a fajta szervezeti változásmenedzsment még elmarad az AI-projekteknél, ebben még sokat kell fejlődni. Az AI és Machine Learning projektek ugyanakkor nem a munkavállalók elbocsátásáról szólnak, hanem arról, hogy a meglévő állomány termeljen több értéket a vállalat számára.