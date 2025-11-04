Bejelentést tett a Revolut: fordulat jött a kriptopénz-szolgáltatásokban

A MiCA‑engedély egy kriptovállalatok esetében alkalmazandó új európai jogszabvány, ez biztosítja, hogy az engedéllyel rendelkező cégek szigorú szabályokat kövessenek a fogyasztóvédelem, az eszközök átláthatósága, a kockázatkezelés és az működésbiztonság tekintetében.
A Revolut arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy
ez röviden annyit jelent, hogy jobb védelmet, átláthatóságot és hosszú távú megbízhatóságot biztosítanak számukra.
Ez azt jelenti konkrétan egyebek mellett, hogy az ügyfelek megbízásait már nem közvetíti a Revolut harmadik felek felé, hanem saját tőkét használva közvetlen tranzakciókat bonyolítanak le. A főappban végzett tranzakciók jellege is megváltozott: az ügynöki alapú ügyleteket felváltották a másik féllel kötött ügyletek, ami azt jelenti, hogy a kriptocserét közvetlenül a Revoluttal bonyolítják le az ügyfelek.
Tájékoztatnak ugyanakkor, hogy a Magyarországon élő ügyfelek esetében a kriptoszolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi korlátozások továbbra is érvényben maradnak.
Azt ígérik: amint új információval rendelkeznek arról, hogy ezeket mikor oldják fel, értesíteni fogunk.
Címlapkép forrása: Shutterstock
