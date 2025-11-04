  • Megjelenítés
Bejelentést tett a Revolut: fordulat jött a kriptopénz-szolgáltatásokban
MiCA-engedélyt szerzett a Revolut Digital Assets, a Magyarországon is működő fintech-vállalat – erről tájékoztatta a cég ügyfeleit ma emailben.

A MiCA‑engedély egy  kriptovállalatok esetében alkalmazandó új európai jogszabvány, ez biztosítja, hogy az engedéllyel rendelkező cégek szigorú szabályokat kövessenek a fogyasztóvédelem, az eszközök átláthatósága, a kockázatkezelés és az működésbiztonság tekintetében.

A Revolut arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy

ez röviden annyit jelent, hogy jobb védelmet, átláthatóságot és hosszú távú megbízhatóságot biztosítanak számukra.

Ez azt jelenti konkrétan egyebek mellett, hogy az ügyfelek megbízásait már nem közvetíti a Revolut harmadik felek felé, hanem saját tőkét használva közvetlen tranzakciókat bonyolítanak le. A főappban végzett tranzakciók jellege is megváltozott: az ügynöki alapú ügyleteket felváltották a másik féllel kötött ügyletek, ami azt jelenti, hogy a kriptocserét közvetlenül a Revoluttal bonyolítják le az ügyfelek.

Tájékoztatnak ugyanakkor, hogy a Magyarországon élő ügyfelek esetében a kriptoszolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi korlátozások továbbra is érvényben maradnak.

Azt ígérik: amint új információval rendelkeznek arról, hogy ezeket mikor oldják fel, értesíteni fogunk.

