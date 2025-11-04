  • Megjelenítés
Elstartolt a Banking Technology 2025 konferencia
Elstartolt a Banking Technology 2025 konferencia

Immáron tizedik alkalommal rendezzük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, amelyen a bankok és a fintech támadók versenyéről, a pénzintézetek digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó. Érdemes lesz visszalátogatni ehhez a cikkhez a nap folyamán.
Küszöbön az AI-ügynökök forradalma: teljesen megváltozik, ahogy vásárolunk

2027-ig a felhasználók fele már AI-segítségével vásárolni az e-kereskedelemben - vélekedett Frantisek Jungr, a Visa KKE-régiós vezetője Banking Technology konferenciánkon. Az AI-platformok eltárolhatják a bankkártya adatainkat, akár a Google Pay vagy az Apple Pay, az AI a fizetés pedig egy jóváhagyásra

Küszöbön az AI-ügynökök forradalma: teljesen megváltozik, ahogy vásárolunk
Várható témák a konferencián

Az utóbbi időszak legnagyobb technológiai megatrendjévé nőtte ki magát az AI-forradalom, amely a bankszektor működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiai céljait is átformálhatja. Mely banki területek működését transzformálja az AI, hol segíthet a költségcsökkentésben, a hatékonyabb operációban?

A hazai bankok digitális transzformációja mellett a pénzforgalmi trendekről, kiberbiztonsági kérdésekről az egyre komolyabb veszélyt jelentő csalásokról, a hazai fintech szektor innovációiról is szó lesz a rendezvényen.

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, a szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje tizedik éve gyűlik össze konferenciánkon, hogy megosszák egymással gondolataikat a bankszektort érintő legfontosabb üzleti és informatikai kérdésekben.

