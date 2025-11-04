  • Megjelenítés
Fed: hároméves csúcsra ugrott a nagyobb amerikai cégek hitelkereslete
Bank

Fed: hároméves csúcsra ugrott a nagyobb amerikai cégek hitelkereslete

Portfolio
A Fed friss felmérése szerint a harmadik negyedévben közel hároméves csúcsra ugrott az amerikai közép- és nagyvállalatok hitelkereslete, miközben a kisvállalatoké lényegében nem változott - írja a Reuters.

A jegybank hétfőn közzétett, negyedéves Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) felmérése szerint a bankok összességében tovább szigorították a vállalati hitelek feltételeit minden méretkategóriában. A szigorítás mértéke kisebb volt, mint az év első felében, de a szigorúbb kondíciók az élénkülő kereslet ellenére is fékezhetik a hitelállomány bővülését.

Oren Klachkin, a Nationwide pénzügyi piaci közgazdásza úgy véli, hogy a hitelezési standardok szigorítása tompítja a növekedés lendületét, amelyet a Fed utóbbi két hónapban végrehajtott, összesen 50 bázispontos lazítása egyébként erősíthetne, és megnehezíti a döntéshozóknak a munkaerőpiac támogatását.

A Fed a múlt héten zsinórban a második ülésén is 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. A döntéshozók megosztottak abban, hogy az infláció továbbra is túl magas-e, illetve mennyire gyengül a munkaerőpiac, ami bizonytalanná teszi a decemberi ülés kimenetelét és az esetleges újabb kamatvágást.

Az év elején a vállalati hitelkereslet visszaesett, miután Donald Trump elnök második ciklusának első hónapjaiban éles gazdaságpolitikai fordulatok történtek, különösen a vámok körüli bizonytalanság miatt. Tavasz óta viszont a kormányzat több fontos kereskedelmi partnerrel előzetes megállapodásra jutott, és a múlt héten Kínával is keretmegállapodást kötött.

Még több Bank

Megborult a devizaegyensúly az európai bankoknál, figyelmeztetést adott ki a hatóság

"Svájc indentitásválsággal küzd" - fakadt ki a legnagyobb svájci bank elnöke

Meghozta a magyarok kedvét az Otthon Start, rég nem akartak ennyien lakáshitelt felvenni

A legmagasabb szintű bizonytalanság enyhülésével a hitelkereslet javult, amit a SLOOS is jelez.

A bankok ugyanakkor óvatosabbá váltak a jelentős külkereskedelmi kitettségű cégek finanszírozásában.

A felmérés összefoglalója szerint a bankok nagyobb valószínűséggel hagyták jóvá a kereskedelmi és ipari (C&I) hiteleket az alacsony külkereskedelmi kitettségű nagy- és kisvállalatoknál, és kisebb valószínűséggel a magas kitettségű cégeknél minden méretkategóriában.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan lépés a bankoktól – ez már a válság első jele?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Gyorsan összekapta magát a forint
Megtudtuk: berobbant az Otthon Start, így áll a program két hónappal az indulás után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility