Fed: hároméves csúcsra ugrott a nagyobb amerikai cégek hitelkereslete

A Fed friss felmérése szerint a harmadik negyedévben közel hároméves csúcsra ugrott az amerikai közép- és nagyvállalatok hitelkereslete, miközben a kisvállalatoké lényegében nem változott - írja a Reuters.

A jegybank hétfőn közzétett, negyedéves Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) felmérése szerint a bankok összességében tovább szigorították a vállalati hitelek feltételeit minden méretkategóriában. A szigorítás mértéke kisebb volt, mint az év első felében, de a szigorúbb kondíciók az élénkülő kereslet ellenére is fékezhetik a hitelállomány bővülését.

Oren Klachkin, a Nationwide pénzügyi piaci közgazdásza úgy véli, hogy a hitelezési standardok szigorítása tompítja a növekedés lendületét, amelyet a Fed utóbbi két hónapban végrehajtott, összesen 50 bázispontos lazítása egyébként erősíthetne, és megnehezíti a döntéshozóknak a munkaerőpiac támogatását.

A Fed a múlt héten zsinórban a második ülésén is 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. A döntéshozók megosztottak abban, hogy az infláció továbbra is túl magas-e, illetve mennyire gyengül a munkaerőpiac, ami bizonytalanná teszi a decemberi ülés kimenetelét és az esetleges újabb kamatvágást.

Az év elején a vállalati hitelkereslet visszaesett, miután Donald Trump elnök második ciklusának első hónapjaiban éles gazdaságpolitikai fordulatok történtek, különösen a vámok körüli bizonytalanság miatt. Tavasz óta viszont a kormányzat több fontos kereskedelmi partnerrel előzetes megállapodásra jutott, és a múlt héten Kínával is keretmegállapodást kötött.

A legmagasabb szintű bizonytalanság enyhülésével a hitelkereslet javult, amit a SLOOS is jelez.

A bankok ugyanakkor óvatosabbá váltak a jelentős külkereskedelmi kitettségű cégek finanszírozásában.

A felmérés összefoglalója szerint a bankok nagyobb valószínűséggel hagyták jóvá a kereskedelmi és ipari (C&I) hiteleket az alacsony külkereskedelmi kitettségű nagy- és kisvállalatoknál, és kisebb valószínűséggel a magas kitettségű cégeknél minden méretkategóriában.

