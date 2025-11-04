  • Megjelenítés
Idén negyedik alkalommal díjazta a Visa a hazai bankokat: mutatjuk, kik nyertek
Idén negyedik alkalommal díjazta a Visa a hazai bankokat: mutatjuk, kik nyertek

Idén immáron 4. alkalommal, összesen 11 kategóriában díjazza a Visa a hazai bankokat. A díjakat Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője, és a Visa budapesti irodájának kollégái adták át a Visa Awardson, a Banking Technology rendezvényünk után.

Visa #1 Issuer 2025 – lakossági kategória

A lakossági kibocsátói díj odaítélésekor az aktív kártyák arányát vizsgálták a Visa adatelemzői, a lakossági portfolióra vetítve. A díjazott bank emellett 2025-ben a magyarországi pénzintézetek közül elsőként valósította meg a Click to Pay kibocsátói fejlesztést. Az együttműködés a díjat elnyerő bankkal nagymértékben hozzájárul a digitális fizetési megoldások terjedéséhez Magyarországon, aki emellett igen sokat tett a lakosság edukálásáért a digitális fizetések biztonsága területén. A lakossági kibocsátó díját idén az OTP Bank nyerte.

A díjat Máriás Endre, az OTP Bank Napi Bankkapcsolat Területének Vezetője vette át. 

Visa #1 Issuer 2025 - vállalati kategória

Ez az elismerés visszajelzés arról, hogy a bank kiemelkedő teljesítményt nyújtott a vállalati kártyakibocsátás területén 2025-ben. Az aktív vállalati kártyák aránya náluk a legmagasabb. Ez a bank sokat tett az ügyfélkiszolgálás fejlesztéséért a szegmensben. A díjat 2025-ben az MBH Bank kapja. A díjat Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese vette át. 

Visa #1 Acquirer 2025

Az online elfogadási infrastruktúra jelentősen tudott bővülni az elmúlt 12 hónapban, egy év alatt 9000 új online elfogadóhely jött létre. Az idei elismerést az a bank kapja, amely az online elfogadás területén különösen sokat tett az elmúlt 12 hónapban. Az elfogadói díjat idén is a kategóriában negyedik alkalommal díjazott OTP Bank kapta. A díjat dr. Al-Absi Gáber Seif, a SimplePay vezérigazgató-helyettese, Kereskedelmi és SimplePay üzletág vezetője vette át.

Visa #1 Mobile Payment 2025

A digitális fizetési élményt alapjaiban formálja át, hogy a bankkártyák a mobiltelefonunkba költöznek. A magyar mobiltárcás tranzakciók értéke közel 40%-kal nőtt a tavalyi évhez viszonyítva.

Az összes tranzakción belül a tokenizált fizetések aránya a legmagasabb a CIB Banknál volt 2025-ben. A díjat Galló Csaba, a CIB Bank Biztonság, Fraud megelőzés és BCM vezetője vette át.

Visa #1 Online Payment 2025

Az e-kereskedelem stabil növekedési pályán van, bár a nemzetközi szereplők térnyerése egyértelmű, a jövőbe vetett bizalom is erős: a magyar webáruházak 80%-a bővülést vár 2025-ben egy friss Visa-Shoprenter felmérés szerint. Az online bankkártyás fizetés mára a legnépszerűbb fizetési móddá vált az online vásárlások során. A Visa portfóliójában az online fizetések aránya a teljes forgalomhoz viszonyítva, valamint tranzakciószámban is, a Raiffeisen Banknál volt a legmagasabb. A díj nyertese a Raiffeisen Bank lett 2025-ben.

A díjat Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági bankolásért felelős vezérigazgató-helyettese vette át.

Visa #1 Product Launch of the Year

Az elmúlt évben egy hazai bank a gyerekek pénzügyi edukációjában hozott merőben újat. Először egy mesekönyvvel segítette a szülőket, amely olyan sikeres volt, hogy két hónap múlva utánnyomásra volt szükség. Idén pedig egy szabadon letölthető, gyerekek nyelvén írt pénzügyi kisokos is támogatja a pénzügyi tudatosságot, majd a Visa-val közösen Magyarországon elsőként egy OLED kijelzős, világítós bankkártya vált elérhetővé náluk a gyerekek számára.  A Visa #1 Product Launch of the Year díj nyertese az Erste Bank lett.

A díjat Tóth Áron, az Erste Bank Finaszírozási döntések és otthonteremtés tribe vezetője vette át.

Visa #1 Operational Excellence díj

A fizetések világában az ügyfélélményt alapvetően a tranzakciók gördülékenysége határozza meg. A bolti fizetések területén már jól állunk, de az online vásárlók számára is elvárás, hogy a folyamat gyors, egyszerű és zökkenőmentes legyen – mindezt úgy, hogy a biztonság egy pillanatra se sérüljön.

A díjazott bank ebben nyújt kiemelkedőt: ügyfélbarát módon kezeli az online tranzakciókat, miközben a felhasználói kényelem mindig a legmagasabb szintű biztonsággal párosul. Az elmúlt egy évben mind a teljes tranzakciós forgalmat, mind kifejezetten az online fizetéseket vizsgálva Magyarországon a legjobb eredményt érte el a visszaélések aránya tekintetében. Emellett egy nagyszabású kártyaportfólió migrációs projektet is végrehajt a bank. Idén a működési kiválóságért az Erste Banknak jár az elismerés.

A díjat Schreiber Réka, az Erste Bank Központi operációért felelős vezetője vette át.

Visa | Portfolio ESG Banking Award díj

A Visa elkötelezett amellett, hogy elismerje a fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás és a tudatos vállalatirányítás terén példaértékű teljesítményeket, azokat amelyek kézzelfoghatóan járulnak hozzá egy fenntarthatóbb jövőhöz, ebben a Portfolio idén is a partnere volt a társaságnak.

A Visa - Portfolio ESG Banking Award-ot 2025-ben az a bank nyerte, amely a tavalyi győzelme után másodszor bizonyította kiemelkedő ESG teljesítményét. Az a bankcsoport, amelynek ez a bank is a tagja továbbra is világelső a banki szolgáltatók között a London Stock Exchange Group ESG értékelése alapján. A CIB Bank az Intesa Sanpaolo leánybankjaként sikeresen és konzisztensen implementálta a csoportszintű ESG stratégiát a fenntarthatóság területén.

A díjat Alberto De Stavola, a CIB Bank ESG-ért felelős vezérigazgató-helyettese vette át.

Visa #1 Digital Innovator 2025

Idén megújult módszertannal és az elemzés alapján két díjjal is elismeri a Visa a digitálisan élenjáró bankokat a Deloitte Magyarország módszertana alapján. 

Összehasonlították a magyarországi bankok digitalizációs fejlettségét a fizetéshez kapcsolódó területeken. Azt vizsgálták, hol a legjobb minőségű az ügyfélélmény, a hagyományos banki funkcionalitáson túlmutató beyond banking szolgáltatások hogyan jelennek meg. Próbavásárláson keresztül - amelyek során valódi számlanyitások történtek - mérték fel 9 magyar bank digitális fejlettségét, a bankkártyákhoz, valamint a számla szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 180 funkciót értékeltek. A díjat elsőként annak a banknak adják át, aki a digitális biztonság és ügyfélbizalom területén nyújtott kimagasló teljesítményt. 

Visa #1 Digital Innovator 2025 díjat idén két bank vehette át, az egyik díjazottja az OTP Bank lett.

Az OTP díját Kuhárszki András, az OTP Bank ügyvezető igazgatója vette át.

A díjat a digitális pénzügyi jóllét, pénzügyi tudatosság és ügyfélgondoskodás területén kimagasló eredményével az Erste Bank nyerte el.

Az Erste díját Bek-Balla László, az Erste Bank Napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás tribe vezetője vette át.

Visa #1 Fintech of the Year 2025

A Magyar Fintech Szövetség dolgozta ki a módszertant és Ács Zoltán a szervezet elnöke adta át a Fintech of the Year 2025 elismerést, melyet a Barion kapott 2025-ben.

A díjat Kiss Sándor, a Barion alapító- vezérigazgatója vette át.

Címlapkép forrása: Portfolio

