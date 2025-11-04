Jön az AI-forradalom a pénzügyi szektorban, aki nem alkalmazkodik, az eltűnik

Sokáig azt gondoltuk, hogy az MI mindig inkább kiegészítő lesz, nem pedig önálló döntéshozó. Hittünk abban, hogy az MI segít majd kiterjeszteni a képességeinket, támogatni a munkánkat – idézte fel Peter Stebe a Portfolio Banking Technology 2025 konferencián tartott előadásában. Szerinte ez így is történt: a mesterséges intelligencia segítette a szervezeteket abban, hogy sokkal hatékonyabban működjenek. Ez már régóta látható, adatokkal és szabályalapú MI-megoldásokkal sokkal hatékonyabbá tehetők az emberi és szervezeti folyamatok.
De nem hittük, hogy valaha lesz egy terminátor-jellegű forgatókönyv, ahol a gépek saját akaratot mutatnak.
Néhány évvel ezelőtt azonban felmerült a kérdés: mi történik, ha az MI saját agendát alakít ki? Mit akarna egy MI ebben a világban, és hogyan kellene ehhez emberként alkalmazkodnunk?
Stebe szerint a jövő mesterséges intelligenciája két részből áll majd, egyrészt továbbra is kiterjeszti az emberi képességeket, segít az ügyfelekkel, kollégákkal, vállalaton belüli együttműködésben,
másrészt együtt fogunk élni olyan MI-entitásokkal, amelyeknek saját céljaik lesznek, és bizonyos dolgokban messze produktívabbak lesznek az embernél.
Stebe szerint ettől nem kell megijedni – gondoljunk a gorillára, amely sokkal erősebb, mint az ember, mégis képesek vagyunk együtt élni vele és kontroll alatt tartani. A szakember úgy látja, ugyanez várható az MI-vel kapcsolatban is: szabályozási és védelmi kereteket kell létrehozni, hogy ez a két világ együtt létezhessen. A vállalatokban MI-entitásokkal élünk majd együtt, teljes folyamatokat automatizálunk, az ügyfelekkel való interakciót is kiterjesztjük – és közben mi magunk is tovább bővítjük saját képességeinket.
A McKinsey idei globális bankipari jelentése felhívja a figyelmet, hogy a bankszektor számai meggyőzőek, hat év alatt 122 ezermilliárd dollárral nőtt az eszközállomány, a nettó eredmény 1200 milliárd dollár – több, mint bármely más iparágé. Négy év alatt 3400 milliárd dollárnyi szabad cash flow keletkezett.
Ugyanakkor a piaci értékeltség alapján a bankszektor messze elmarad más iparágaktól: a bankszektor átlagos price to book mutatója 1 körül stabilizálódott, miközben a többi szektorban együttvéve háromszor ekkora érték látható. Ennek egyik oka, hogy a befektetők nem hiszik, hogy a banki ágazat kellően gyorsan haladna a szerkezeti átalakulásban.
A mesterséges intelligencia azonban segíthet ebben – tette hozzá Peter Stebe.
A szakember úgy látja, rengeteg új generatív MI-megoldás jelenik meg, mindenki ismer már valamilyen agent-alapú rendszert, és a jövőben az MI-ökoszisztémák fogják meghatározni az ügyfélkapcsolatot. Ma még lelkesen chatelünk a ChatGPT-vel – de mit jelent ez a bankokra nézve? Stebe szerint a bankoknak el kell dönteniük, hogy háttér-szolgáltató szerepet vállalnak, vagy az ügyfélkapcsolat élén maradnak.
Ehhez az ügyfélélmény kulcsfontosságú: kontextus, adat, kifinomult felhasználói élmény szükséges. Ma már senki nem tolerál rossz ügyfélélményt.
A McKinsey szakértője szerint jelenleg két kulcsterületre kell fókuszálni, az automatizálásra és a perszonalizációra. A bankoknak MI-ökoszisztémákat kell építeniük ügyfeleik számára. Ha ezt nem teszik meg, akkor mások teszik meg helyettük, és a pénzintézetek egy tranzakciós háttérszolgáltatóvá válnak.
Stebe kiemelte: a személyre szabott szolgáltatás nyújtásában a bankoknak helyzeti előnyük van, hiszen
ismerik a valódi, pénzügyi tranzakciós adatokat, amelyek sokkal értékesebbek, mint egy keresési előzmény.
A szakember figyelmeztet: ha nem lépnek időben a bankok, akkor az eszközarányos megtérülés akár a felére is eshet a mostaninak.
A Portfolio Banking Technology 2025 konferenciáról itt tudósítunk élőben, a konferencia programja pedig itt olvasható.
Címlapkép forrása: Portfolio
