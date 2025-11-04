Küszöbön az AI-ügynökök forradalma: teljesen megváltozik, ahogy vásárolunk

Az életünk az elmúlt 3 évben drámaian megváltozott az AI megérkezésével. Több AI-eszközt használunk, amelyek egymással beszélgetnek, ugyanakkor ezek egyesével, önmagukban nem tudják megadni a "szélesebb kontextust", ez azonban a jövőben tovább fog fejlődni.
Európába ugyan kicsit lassabban érkeznek meg az innovációk a szigorúbb szabályozási környezet miatt, de az borítékolható, hogy megváltozik ahogyan az ügyfeleinkkel és a partnereinkkel kapcsolatba lépünk.
Ma már előfizetésként elérhetők AI-operátorok, akiknek megadhatjuk, hogy hol szeretnénk nyaralni, ők megkeresik és lefoglalják a szállást a preferenciáinknak megfelelően, megszervezik az utazást, utánanéznek, hova érdemes a környéken ellátogatni, milyen éttermeket találhatunk ott.
Frantisek Jungr szerint óriási változások előtt állunk: az e-kereskedelmet teljesen átírja az AI, nagyon hamarosan meg fog változni, ahogyan a neten vásárolunk. 2024-ben a 40 legnagyobb AI-eszköznek 3 milliárd felhasználója volt.
A Visa várakozása szerint 2027-ig a felhasználók fele már AI-segítségével vásárolni az e-kereskedelemben.
Ma a Perplexiti pro engedélyezi az Egyesült Államokban, hogy a partnereinél árukat keressen és vásároljon a felhasználóknak. A nagy piacterek és kereskedők között vannak, akik saját AI eszközt fejlesztenek, mások csatlakoznak a Perplexitiéhez hasonló partnerségekhez, és az AI-által ajánlhatóvá válnak. A Visa szerint háromból egy oldallátogatás mögött hamarosan már AI fog állni, ezek azok az AI-ügynökök, akik információkat gyűjtenek a felhasználók számára, és akár vásárolnak is. Ma már alkalmazottként is bérbe vehetők AI-ügynökök, de a piactereken (pl-. a Shopify piacterén) az AI már képes alacsonyabb árat is kialkudni az ügyfélnek.
Amikor viszont a fizetésre kerül sor, akkor ma még a legtöbbször a fizetési folyamathoz emberi beavatkozásra van szükség. Ez azonban szintén megváltozik,
az AI-platformok eltárolhatják a bankkártya adatainkat, akár a Google Pay vagy az Apple Pay.
Ha utasítást adunk az AI-ügynöknek, ennek birtokában a fizetést is végrehajthatja. Ehhez persze kéri a felhasználó megerősítését, pl. biometrikus adatát (passkey-ét), és ezt a momentumot rögzítik és visszakereshetővé teszi a fizetési szolgáltató.
