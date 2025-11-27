  • Megjelenítés
Szevasz Amerika! New Yorkban az Invest

Manhattanből, New York központjából jelentkezett be az Invest legújabb adásában Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágának vezetője. A beszélgetésből kiderül, mit látott és tapasztalt az elmúlt egy hétben Áron, milyen élmény az ENSZ székháza, mi a helyiek véleménye a város új polgármesteréről, és hogy mi a legjobb biznisz most az ottani utcákon. Emelett még szóba kerülnek exkluzív kulturális és sportélmények, a közbiztonság helyzete, és úgy összességében, az amerikai gazdaság, közhangulat állapota. Longolná vagy shortolná az USA-t Áron az eltöltött idő alapján? Kiderül az Invest legújabb részéből.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Áron New Yorkban – (01:17)
  • Mi történt, amíg Áron nyaralt? – (06:40)
  • NY új polgármestere, Zohran Mamdani – (11:10)
  • Milyen élmény most New York, merre változik? – (17:09)
  • Drága-e a város ilyen erős forinttal? – (22:51)
  • ENSZ-székház, Carnegie Hall, foci, Yale – (27:46)
  • Long/Short játék – (44:16)

