Szevasz Amerika! New Yorkban az Invest
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Áron New Yorkban – (01:17)
- Mi történt, amíg Áron nyaralt? – (06:40)
- NY új polgármestere, Zohran Mamdani – (11:10)
- Milyen élmény most New York, merre változik? – (17:09)
- Drága-e a város ilyen erős forinttal? – (22:51)
- ENSZ-székház, Carnegie Hall, foci, Yale – (27:46)
- Long/Short játék – (44:16)
Címlapkép forrása: Portfolio
