Bank

Megborult a devizaegyensúly az európai bankoknál, figyelmeztetést adott ki a hatóság

Az Európai Bankhatóság (EBA) szerint tavaly az európai bankok dollárforrásainak aránya 13,1%-ra nőtt az egy évvel korábbi 12,4%-ról. A hatóság a dollárfinanszírozás kockázataira és a devizaeltérések (mismatch) kockázataira figyelmeztetett - írja a Reuters.

Az európai bankfelügyelet hétfőn közölte, hogy tavaly tovább erősödött az európai bankok dollárfinanszírozástól való függése. Ezzel párhuzamosan fokozódtak az aggodalmak a régió sérülékenysége miatt arra az esetre, ha ez a forrás hirtelen elapadna. A világ bankjai mérlegeikben jelentős dollárkitettséget tartanak, ami

érzékennyé teszi őket a finanszírozási sokkokra.

A dollárforrásokkal kapcsolatos félelmek erősödtek azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök az év elején vámemeléseket jelentett be, és nyomást gyakorolt a Fedre is. Ez egyes európai jegybanki és felügyeleti tisztviselőket arra késztette, hogy megkérdőjelezzék, válsághelyzetben továbbra is számíthatnak-e a Fed dollárforrásaira.

Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy az euróövezeti bankok

nyomás alá kerülhetnek, ha a dollárfinanszírozás kiszárad.

Az Európai Bankhatóság friss jelentése szerint

  • a dollárban – betéteket is beleértve – fennálló források aránya 2024 decemberében 13,1% volt a teljes forrásoldalon, szemben az egy évvel korábbi 12,4%-kal,
  • a dollárban denominált eszközök aránya szintén emelkedett: 23%-ra a korábbi 19,3%-ról.

A Reuters az év elején arról számolt be, hogy az európai és brit szabályozók felszólították a bankokat: folyamatosan figyeljék, és stressztesztekkel vizsgálják a dollársokkokkal szembeni ellenállóképességüket.

Az EBA azt is közölte, hogy a bankcsoportok leányvállalatai gyorsabban növelik a dollárfinanszírozásra való támaszkodásukat, mint az anyabankjaik. A legnagyobb bővülés 2024-ben az értékpapír-finanszírozási ügyletekben és a fedezetlen intézményi forrásoknál volt megfigyelhető.

A hatóság figyelmeztetett az európai bankok mérlegeiben tapasztalható "

meglehetősen jelentős devizaeltérésre

is. Az EBA szerint 2024 decemberében az uniós bankok eszközeinek mintegy harmada volt külföldi devizában, miközben a forrásoknak csak körülbelül egyötöde.

A Nemzetközi Valutaalap október elején arra szólított fel, hogy a felügyeletek és a bankok hatékonyan kövessék és kezeljék a nagy devizákban fennálló likviditási kockázatokat. "Az egyes intézmények szintjén figyelmet kell fordítani minden jelentős devizális résre a stabil forrásokra vonatkozó követelményekben, hacsak ezeket nem fedezik megfelelően" – tette hozzá a szervezet.

Az EBA szerint egyes uniós bankok nettó stabil forrásmutatója (NSFR) bizonyos külföldi devizákban, köztük a dollárban, a 100%-os minimumszint alatt van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

