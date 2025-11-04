Meghozta a magyarok kedvét az Otthon Start, rég nem akartak ennyien lakáshitelt felvenni

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025 szeptemberében készített negyedéves lakossági megtakarítási felmérése 1300 háztartást érintett, ebből 1000-et 18-65 éves főkeresővel rendelkező, 300-at pedig 66-80 éves főkeresővel rendelkező almintában kérdeztek. A mintavétel online kérdőíves módszerrel történt, és régió, településtípus, valamint a főkereső kora, neme, iskolázottsága szerint reprezentatív képet ad a lakosság megtakarítási szokásairól.
A felmérés egyik fontos megállapítása, hogy a háztartások saját anyagi helyzetének alakulására vonatkozó várakozások tovább javultak. Különösen a nyugdíjas korosztály körében csökkent jelentősen a pesszimisták aránya, ez már egy harmadik negyedéve tartó trend. A munkaképes korú lakosság esetében ugyan kisebb mértékű az optimizmus növekedése, de az irány pozitív.
Megfigyelhető, hogy fokozatosan csökken a magyar háztartások inflációs várakozása, egyre többen számítanak a korábbiaknál alacsonyabb drágulásra, míg extrém magas inflációs várakozásokat egyre kevesebben fogalmaznak meg. Ugyanakkor továbbra is magas inflációra számít a magyar lakosság:
a két évre előretekintő medián 7,5%-ra tehető, ami jóval magasabb az elemzői várakozásoknál.
Az is megfigyelhető, hogy a forinterősödést lekövették a válaszadók árfolyam-várakozásai: egy évre előre tekintve 392 forintos euróra számítanak a magyarok a medián érték alapján, ez lényegesen eltér a júniusban mért 403 forinttól.
A felmérésben megkérdezett munkaképes korú háztartások körében a jelzáloghitel-felvételi tervek megemelkedtek – feltehetően jelentős részben az Otthon Start hitelprogram hatására:
2022 második negyedéve óta nem terveztek ennyien jelzáloghitelt felvenni.
Emellett a Babaváró hitel felvételét is többen tervezik, míg a fogyasztási hitelek iránti érdeklődés csökkent.
Az állampapír-visszaváltást tervezők aránya a megelőző negyedévi mérésekhez képest érdemben csökkent, ebben nagy szerepe lehet annak, hogy lezárult az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír-sorozatok (PMÁP) átárazási időszaka, így mostanra a legnagyobb visszaváltási hullámok is végbementek.
Az aktuális felmérés szerint az állampapírral rendelkezők alig egyhatoda, 16% tervezi azt, hogy eladja az állampapírjai valamekkora részét.
Arról, hogy mit kezdtek a háztartások az első félévben felszabaduló közel 4000 milliárd forintnyi állampapír-kifizetéssel, itt írtunk bővebben a jegybank idén először publikált Megtakarítási jelentésére alapozva. Az MNB számításai szerint a magyarok a felszabaduló PMÁP-pénzekből 50%-ot újra állampapírokban helyeztek el, míg befektetési alapokba és részvényekbe 10% forgathattak át.
A szeptemberi lakossági felmérés eredményei alapján a megtakarítást tervezők 45 százaléka kizárólag forint eszközbe fektetné a pénzét, továbbá a megkérdezettek negyede a megtakarítása kevesebb mint felét tartaná külföldi devizában, de hasonló arányban vannak azok is, akik már a pénzük felét vagy akár még annál is többet fektetnének devizás eszközökbe. A felmérés vagyoni helyzet szerint nem talált igazán erős különbséget az egyes rétegek devizabefektetésre irányuló keresletében, a különböző vagyoni rétegek hasonló kedvvel keresik a nem forintos befektetéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
