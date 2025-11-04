  • Megjelenítés
"Svájc indentitásválsággal küzd" - fakadt ki a legnagyobb svájci bank elnöke

A legnagyobb svájci bank, a UBS elnöke szerint Svájc identitásválsággal küzd a nemzetközi bankvilágban - írja a Reuters.

Colm Kelleher kedden, a hongkongi globális pénzügyi vezetők befektetési csúcstalálkozóján arról beszélt, hogy a UBS hazájának számító Svájc a nemzetközi vagyonkezelési piacon immár olyan központokkal is kénytelen versenyezni, mint Hongkong és Szingapúr. Hozzátette, hogy a vámügyi tárgyalások következményeként a svájci gyógyszeripar is leépülőben van. "

Svájc válaszúthoz érkezett, komoly kihívásokkal néz szembe

– fogalmazott.

Megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy a bank a kormány új tőkekövetelési javaslatai miatt mérlegeli székhelyének esetleges áthelyezését. A svájci kormány júniusban olyan reformokat vázolt, amelyek szerint – tekintettel arra, hogy a UBS az ország egyetlen megmaradt globális bankja, mérlegfőösszege pedig nagyjából kétszerese a gazdaság méretének – a banknak külföldi leányvállalatait a jelenlegi 60 százalék helyett 100 százalékban kellene tőkésítenie a külföldi veszteségek fedezésére.

A Reuters júliusban arról számolt be, hogy az UBS vészforgatókönyvi vizsgálata

Londont az egyik legjobb alternatív székhelyként azonosította

arra az esetre, ha a bank a költözés mellett döntene.

Kelleher szerint Svájc az Egyesült Államokhoz képest ellenkező irányba halad. Míg az USA hatékony szabályozással támogatja a gazdasági növekedést, addig Svájcban a bankrendszerre nehezedő túlzott korlátozások a szabályozáson kívüli, úgynevezett árnyékbankrendszerbe terelik a termékeket.

Beszélt arról is, hogy az amerikai biztosítási piacon "óriási minősítési arbitrázs" kezd kialakulni, és figyelmeztetett: éppen az efféle jelenségek vezettek a 2007-es másodlagos jelzálogpiaci válsághoz.

Címlapkép forrása: Shutterstock

