Csalódást keltett a Commerzbank, de közölt egy jó hírt is
Portfolio
A Commerzbank harmadik negyedéves nettó nyeresége az egy évvel korábbit 7,9%-kal alulmúlva 591 millió euró volt, és ezzel nemcsak a tavalyitól, hanem az elemzői várakozásoktól is elmaradt. Jó hír ugyanakkor a részvényeseknek, hogy az idei nettó kamatbevételekre vonatkozó éves előrejelzését megemelte a menedzsment.
A német Commerzbank csütörtökön közölte, hogy a szeptember 30-án zárult negyedévben 591 millió euró nettó nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 642 millióval. Az elemzői konszenzus 659 millió eurót várt. A gyengébb eredményt a Reuters szerint a magasabb effektív adókulcs és a költségek növekedése magyarázza, ugyanis a társaság effektív adókulcsa 36%-ra emelkedett a tavalyi 22%-ról. 

Az első 9 havi működési eredmény így is 21%-kal 3,4 milliárd euróra nőtt, a harmadik negyedévben 18%-kal 1 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, és az első 9 hónapos adózott nyereség 1,9 milliárd euró az 553 millió eurós szerkezetátalakítási költségek ellenére - közölte a bank.

A tőkearányos megtérülés (nettó RoTE) a szerkezetátalakítási költségeket nem számítva 10%-on áll.

A Commerzbank bevételei az év eddig eltelt részében 11%-kal 9 milliárd euróra nőttek, míg a 3. negyedévben 7%-os növekedés 2,9 milliárd euróra, ezen belül

  • nettó jutalékbevételek 8%-kal 3 milliárd euróra emelkedtek - a harmadik negyedévben 7%-os növekedés történt 985 millió euróra,
  • a nettó kamatbevétel 6,2 milliárd euró, a 3. negyedévben stabilan 2 milliárd euró volt.

A költség-bevételi arány 9 hónap után mintegy 3 százalékponttal 56%-ra csökkent - az egész évre kitűzött 57%-os cél alatt volt.

A működési költségek 5%-kal nőttek a harmadik negyedévben, részben a magasabb személyi jellegű ráfordítások miatt. 

A kockázati költségek 515 millió eurót tettek ki az év eddigi részében, ebből a harmadik negyedévben 215 millió euró volt, a nem teljesítő kitettségek aránya nagyon alacsonyan, 1,0%-on állt. 

A bankcsoport 1 milliárd euró összegű részvény-visszavásárlási programot folytat, emellett további 600 millió eurós visszavásárlási kérelem van az EKB-nál és a német felügyeletnél. A CET1 tőkemutató 14,7%-ot mutat.

A 2025-ös nettó kamatbevételi előrejelzését 8,2 milliárd euróra emelte a menedzsment korábbi 8 milliárdról.

Az olasz UniCredit 26%-os részesedést épített ki a Commerzbankban, és a két bank egyesülését szorgalmazza, jóllehet a Commerzbank vezetése, dolgozói és a német kormány ellenzik a tervet.

A Commerzbank vezetése erős pénzügyi teljesítménnyel igyekszik meggyőzni a részvényeseket az önálló stratégia életképességéről. "

Az elmúlt 12 hónapban jelentős lendületet vettünk

– mondta Bettina Orlopp vezérigazgató. Az év elején a bank bejelentette 3900, többnyire belföldi munkahely megszüntetését, hogy ambiciózusabb nyereségcélokat érjen el, és kivédje az UniCredit előretörését - jegyzi meg a Reuters.

