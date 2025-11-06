Csalódást keltett a Commerzbank, de közölt egy jó hírt is

A német Commerzbank csütörtökön közölte, hogy a szeptember 30-án zárult negyedévben 591 millió euró nettó nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 642 millióval. Az elemzői konszenzus 659 millió eurót várt. A gyengébb eredményt a Reuters szerint a magasabb effektív adókulcs és a költségek növekedése magyarázza, ugyanis a társaság effektív adókulcsa 36%-ra emelkedett a tavalyi 22%-ról.
Az első 9 havi működési eredmény így is 21%-kal 3,4 milliárd euróra nőtt, a harmadik negyedévben 18%-kal 1 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, és az első 9 hónapos adózott nyereség 1,9 milliárd euró az 553 millió eurós szerkezetátalakítási költségek ellenére - közölte a bank.
A tőkearányos megtérülés (nettó RoTE) a szerkezetátalakítási költségeket nem számítva 10%-on áll.
A Commerzbank bevételei az év eddig eltelt részében 11%-kal 9 milliárd euróra nőttek, míg a 3. negyedévben 7%-os növekedés 2,9 milliárd euróra, ezen belül
- nettó jutalékbevételek 8%-kal 3 milliárd euróra emelkedtek - a harmadik negyedévben 7%-os növekedés történt 985 millió euróra,
- a nettó kamatbevétel 6,2 milliárd euró, a 3. negyedévben stabilan 2 milliárd euró volt.
A költség-bevételi arány 9 hónap után mintegy 3 százalékponttal 56%-ra csökkent - az egész évre kitűzött 57%-os cél alatt volt.
A működési költségek 5%-kal nőttek a harmadik negyedévben, részben a magasabb személyi jellegű ráfordítások miatt.
A kockázati költségek 515 millió eurót tettek ki az év eddigi részében, ebből a harmadik negyedévben 215 millió euró volt, a nem teljesítő kitettségek aránya nagyon alacsonyan, 1,0%-on állt.
A bankcsoport 1 milliárd euró összegű részvény-visszavásárlási programot folytat, emellett további 600 millió eurós visszavásárlási kérelem van az EKB-nál és a német felügyeletnél. A CET1 tőkemutató 14,7%-ot mutat.
A 2025-ös nettó kamatbevételi előrejelzését 8,2 milliárd euróra emelte a menedzsment korábbi 8 milliárdról.
Az olasz UniCredit 26%-os részesedést épített ki a Commerzbankban, és a két bank egyesülését szorgalmazza, jóllehet a Commerzbank vezetése, dolgozói és a német kormány ellenzik a tervet.
A Commerzbank vezetése erős pénzügyi teljesítménnyel igyekszik meggyőzni a részvényeseket az önálló stratégia életképességéről. "
Az elmúlt 12 hónapban jelentős lendületet vettünk
– mondta Bettina Orlopp vezérigazgató. Az év elején a bank bejelentette 3900, többnyire belföldi munkahely megszüntetését, hogy ambiciózusabb nyereségcélokat érjen el, és kivédje az UniCredit előretörését - jegyzi meg a Reuters.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Katonai szakértő: van egy fontos terület, ahol katasztrofálisan állnak az ukránok
Fel kell pörgetnie magát Kijevnek.
Nagy meglepetés az AMD-től, gyorsan nő a cég az AI miatt
Sikerült felülmúlni a várakozásokat.
Újabb szigorítás jön az EU-ban: drasztikusan megváltozik, ki lépheti át a schengeni határokat
Ráadásul a legtöbb kérelemre csak egyszeri belépést engedélyeznek.
Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye
Hatalmas lángok csaptak fel.
Rég láttunk ilyet a Richternél - Mi lesz az árfolyammal?
Meglepetést okoztak a negyedéves számok, de ez most nem jó hír.
Soha nem látott méretű beruházásra készül a Google Németországban
A pénzügyminiszterrel együtt jelentik be.
A Párizsi Megállapodás már nemcsak szándék kérdése, hanem számon kérhető jog
A hágai döntés, amely felforgathatja a brazíliai klímacsúcsot
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Közel lehet a lezárás.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.