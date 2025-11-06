Egyre jobban aggódik a Bundesbank a német pénzügyi rendszer stabilitása miatt

Az euróövezet legnagyobb gazdasága immár három éve stagnál. A mélyen gyökerező szerkezeti merevségek fékezik a kilábalást, bár a védelmi és infrastrukturális kiadások várható, meredek emelése a következő években némi lendületet adhat. A központi bank mindenesetre több sebezhetőségi pontot is azonosított, és arra a következtetésre jutott, hogy összességében
nő a pénzügyi stabilitás kockázati szintje.
Michael Theurer, a Bundesbank igazgatósági tagja az éves pénzügyi stabilitási jelentésben úgy fogalmazott: "Az amerikai kereskedelempolitika kiszámíthatatlan iránya nyomást gyakorol a világgazdaságra, nem utolsósorban Németország exportra épülő iparára." Hozzátette: "Ezzel párhuzamosan a szerkezeti kihívások egyre erősebben nehezednek a német vállalati szektorra."
Ez a környezet rontja a német bankok hitelállományának minőségét is. A nem teljesítő hitelek állománya egy ideje emelkedik, elsősorban a kereskedelmi ingatlanpiacon jelentkező gondok miatt.
Bár a hitelveszteségek egyelőre kezelhetőek, a bankoknak egyre gyakrabban kell értékvesztést elszámolniuk.
A Bundesbankot az EU-n belüli és azon kívüli emelkedő adósságszintek is aggasztják. Tekintettel arra, hogy Németország pénzügyi rendszere szorosan integrált az európai rendszerbe, és figyelembe véve az állam–bank összefonódást, ez jelentős kockázatot jelenthet a német pénzügyi rendszer stabilitására nézve a jegybank szerint.
A jegybank szerint a nemrég módosított nemzeti költségvetési szabályok sem a hosszú távú fenntarthatóságot, sem az uniós fiskális szabályoknak való megfelelést nem garantálják. A helyzet rendezéséhez Európának tartós, stabil gazdasági növekedést kellene elérnie az adósság fenntarthatóbbá tételéhez. Ez azonban mélyreható reformokat igényelne, mivel a potenciális növekedés a közgazdászok szerint évi mintegy 1,3–1,4% körül ragadt.
A Bundesbank a részvénypiacok és a vállalati adósságinstrumentumok értékeltségét is túlzottnak tartja a hosszú távú átlagokhoz képest, ami növeli egy piaci korrekció kockázatát. Theurer figyelmeztetett: "A tapasztalat azt mutatja, hogy a piacok egy pillanat alatt megváltoztathatják megítélésüket." Hozzátette: "
Az árfolyamkorrekciók pedig jelentős veszteségeket válthatnak ki a pénzügyi közvetítők körében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
