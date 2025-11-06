Újabb nagybank jelentette be a 15 millió forintos személyi kölcsönt

Tavaly év eleje óta több mint a harmadával, 2,42 millió forintról 3,26 millió forintra emelkedett a személyi kölcsönök átlagos hitelösszege – írja a Bankmonitor.

A múltban a bankok sorra jelentették be, hogy megemelik a maximális kölcsönösszeg nagyságát. Most a Raiffeisen Bank is így tett,

november 4-től 12 millió forintról 15 millió forintra növelték a náluk felvehető személyi hitel maximális összegét.

Ezzel már az alábbi bankoknál lehet akár 15 millió forint összegű személyi kölcsönt igényelni:

A Raiffeisen Bank kamatot is csökkentett a személyi hiteleinél: legalább 450 ezer forintos nettó jövedelem, legalább 10 millió forintos kölcsönösszeg és aktív számlahasználat esetén

9,49 százalékos kamatot biztosít.

(Teljesül az aktív számlahasználat, ha legalább a nettó minimálbérnek megfelelő jóváírás érkezik a banknál vezetett számlára és az ügyfél legalább 4 tranzakciót végrehajt havonta a kérdéses számlán vagy a hitelkártya számláján.)

Mit is jelent ez a kamatszint?

12 millió forint kölcsönösszeg, 7 éves futamidő, 1 millió forintos jövedelem és aktív számlahasználat vállalása esetén november 4-től az elérhető kamatszint 9,49%, a THM értéke pedig 10,27%.

A havi törlesztőrészlet 196 066 forint, míg a teljes visszafizetendő összeg 16 589 591 forint.

November 4-e előtt a hitelt 9,89 százalékos kamat mellett lehetett elérni, a THM értéke pedig 10,71% volt. Ezzel a havi törlesztőrészlet 198 533 forintra, a teljes visszafizetendő összeg pedig 16 796 749 forintra jött ki. Tehát a kamatcsökkentésnek köszönhetően havonta 2467, összességében pedig 207 158 forintot lehet spórolni.

