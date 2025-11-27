Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása

Egy közelmúltban zajlott felmérés szerint a vállalkozások négyféleképpen gondolkodnak arról, milyen szerepet várnak el a saját bankjuktól. Az első csoportba azok tartoznak, akik kizárólag a kötelező pénzforgalmi számlavezetés miatt keresik fel a bankot, a másodikba pedig azok, akik ezen felül hatékony netbankot és szükség esetén gyors hitelügyintézést is elvárnak, de ennél nem kérnek többet – mutatott rá az Alapvetés podcast mai epizódjában Kovásznai Ádám, az MBH Bank BUPA üzletágvezetője.

A mentori vagy tanácsadói szerep jellemzően csak a harmadik és negyedik csoportban jelenik meg, a nagyobb forgalmú ügyfeleknél.

KÖVESS MINKET

Amint azt Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója a beszélgetésben kiemelte, ő is azt tapasztalja, hogy tanácsadói igény elsősorban az agrár-élelmiszeripari nagyvállalatoknál, valamint azoknál a közepes vagy akár kifejezetten kis szereplőknél jelentkezik, ahol a vezetők vagy tulajdonosok már rendelkeznek szélesebb nemzetközi rálátással.

Holott a bankok még akkor is értékes támpontokat adhatnak a vállalkozásoknak, ha épp nem kérünk tőlük szolgáltatást, például hitelt.

A pénzügyi folyamatokon és a különböző szegmensekben zajló ügyleteken keresztül ugyanis gyakran sokkal hamarabb látják, mi fog történni a reálgazdaságban, azaz előbb látják, mi várhat az ügyfelekre, mint maguk az érintettek. De vajon milyen adatok segíthetik egyáltalán a termelést és az üzleti döntéseket? Milyen gyakorlati problémákra tudnak válaszolni a ma rendelkezésre álló digitális megoldások? És mekkora tartalék lehet a különböző adatbázisok összekötésében? Az Alapvetés podcast mai epizódjában ezekről a kérdésekről is szó esik.

Az epizód az MBH Bank támogatásával valósult meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images