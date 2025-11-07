Itt a fordulat az OTP-nél

A harmadik negyedévben folytatódott a sikeres menetelés, amit az OTP az elmúlt időszakban elért,
kezdte a sajtótájékoztatót Bencsik László.
Nagyon pozitív számokról és előrehaladásokról lehet beszélni a magyar operációban, mondta Bencsik. Az adózott eredmény az első 9 hónapban 5 százalékkal nőtt, a marzs javult, ez utóbbi azzal függ össze, hogy kezd eltűnni az extrém magas kamatkörnyezet hatása, amikor a referencia kamat 18 százalék közelében állt, és ez negatívan hatott a bankra. Egészséges a hitel- és betétnövekedés, ez is segíti a marzsokat.
Az Otthon Start az elmúlt hónapok legizgalmasabb eseménye a magyar piacon, a hitelvolumeneken az átfutási idő miatt ez még kevésbé látszik, de a hiteligényléseken már igen, rendkívül népszerű a konstrukció. 9 százalékkal nőtt az első 9 hónapban a jelzáloghitel állomány, ez az ütem lényegesen megnő majd a következő negyedévekben az Otthon Start miatt.
A magyar alaptevékenységben az egyik legizgalmasabb dolog, hogy fordulat történt a vállalati hiteleknél, 2023-2024 stagnálása után dinamikusan nőnek a hitelek, különösen a mikro és kis vállalatok állománya, ami az első 9 hónapban 12 százalékkal nőtt, de a nagyvállalati állomány is 5 százalékkal nőtt.
A csoporttagokra kitekintve elmondható, hogy a tavalyinál jóval magasabb idén a hitelállomány növekedése, kiegyensúlyozott a növekedés a csoporttagok között, ami korábban nem így volt, például az üzbég banknál főként informatikai gondok akadályok miatt a fogyasztási hitelezés visszafogott volt, a 3. negyedévben 9 százalékkal nőtt a fogyasztási hitel állomány Üzbegisztánban, ahol 9,1 százalék volt a mélypont a piaci részesedésben, jelenleg pedig már 9,5 százalék. Ukrajnában is nagyot nőtt a bank, az OTP szelektíven de aktívan újraindította a hitelezést, a fogyasztási hitelek és a termelőeszköz-lízing is nagyot nőtt, minőség és jövedelmezőség szempontjából is jók a hitelek, és nagy potenciális lökést adhat, ha jön a béke.
A csoportszintű betétállomány is dinamikusan nő, főként a magyar és a bolgár banknál.
A tőkehelyzet és a likviditás is kiemelkedő csoportszinten.
Az orosz operációban a cél, hogy az OTP csökkentse a kitettségét, ezt úgy tudja megtenni, hogy minél több pénzt hoz ki a leánybankból. Ha vége lenne a háborúnak, annak a rövid távon pozitív hatásai lennének, a céltartalékokat fel lehetne szabadítani, Ukrajnában jó lehetőségek nyílhatnak meg és az OTP részvények árazására is pozitívan hathatna.
Továbbra is aktívan keresi a lehetőségeket az OTP, hogy értékteremtő módon vegyen bankokat, ebben nincs változás. Az OTP abban a kényelmes helyzetben van, hogy az organikus növekedés érdemben 10 százalék felett lesz, nem kell mindenképpen bankot venni ahhoz, hogy érdemben növekedjen a bank mérete.
Bizonyos sorokon nemcsak teljesülhet, hanem bőven teljesülhet a menedzsment várakozása, ilyen például a hitelállomány növekedése is, mondta a vezérigazgató-helyettes.
Az OTP kiemelkedő teljesítménye némileg már a részvényárfolyamban is tükröződik, de nem olyan mértékben, mint ahogy ezt mi indokoltnak gondolnánk,
emelte ki Bencsik László. Idén egyébként már 48 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, és történelmi csúcsa közelében áll.
Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről
Halasztások jönnek a pénzügyi nehézségek közepette.
Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét
Nemcsak belföldön, de külföldön is készülnek a Kínától független kitermelésre.
Árulással vádolják Németországban az AfD-t, áll a bál a Bundestagban
Oroszországba készül a radikális párt, már a betiltásukat szorgalmazzák.
Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!
Kiderül, hogyan lehet meggazdagodni a mesterséges intelligencia korában.
Rossz hírt közölt a Honda
Fáj már a chiphiány.
Újabb autógyártó óriásberuházást lengetett be Nagy Márton
A nemzetgazdasági miniszter lezártnak tekinti a kamatvitát a jegybankkal.
Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk
Ezer milliárd dollár.
Milliárdos orosz bevételeket venne el az EU, Magyarország tehet botot a küllők közé
Ezúttal néhány ország is a budapesti vezetés mellé állhat a blokkoláskor.
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?