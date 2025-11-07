Itt a fordulat az OTP-nél

A magyar alaptevékenységben fordulat történt a vállalati hiteleknél, 2023-2024 stagnálása után dinamikusan nőnek a hitelek, különösen a mikro- és kisvállalati állományok, amik az első 9 hónapban 12 százalékkal nőttek, de a nagyvállalati állomány is 5 százalékkal nőtt. A ma hajnalban megjelent gyorsjelentés után Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a negyedévet és beszélt a kilátásokról.

A harmadik negyedévben folytatódott a sikeres menetelés, amit az OTP az elmúlt időszakban elért,

kezdte a sajtótájékoztatót Bencsik László.

Nagyon pozitív számokról és előrehaladásokról lehet beszélni a magyar operációban, mondta Bencsik. Az adózott eredmény az első 9 hónapban 5 százalékkal nőtt, a marzs javult, ez utóbbi azzal függ össze, hogy kezd eltűnni az extrém magas kamatkörnyezet hatása, amikor a referencia kamat 18 százalék közelében állt, és ez negatívan hatott a bankra. Egészséges a hitel- és betétnövekedés, ez is segíti a marzsokat.

Az Otthon Start az elmúlt hónapok legizgalmasabb eseménye a magyar piacon, a hitelvolumeneken az átfutási idő miatt ez még kevésbé látszik, de a hiteligényléseken már igen, rendkívül népszerű a konstrukció. 9 százalékkal nőtt az első 9 hónapban a jelzáloghitel állomány, ez az ütem lényegesen megnő majd a következő negyedévekben az Otthon Start miatt.

A magyar alaptevékenységben az egyik legizgalmasabb dolog, hogy fordulat történt a vállalati hiteleknél, 2023-2024 stagnálása után dinamikusan nőnek a hitelek, különösen a mikro és kis vállalatok állománya, ami az első 9 hónapban 12 százalékkal nőtt, de a nagyvállalati állomány is 5 százalékkal nőtt.

A csoporttagokra kitekintve elmondható, hogy a tavalyinál jóval magasabb idén a hitelállomány növekedése, kiegyensúlyozott a növekedés a csoporttagok között, ami korábban nem így volt, például az üzbég banknál főként informatikai gondok akadályok miatt a fogyasztási hitelezés visszafogott volt, a 3. negyedévben 9 százalékkal nőtt a fogyasztási hitel állomány Üzbegisztánban, ahol 9,1 százalék volt a mélypont a piaci részesedésben, jelenleg pedig már 9,5 százalék. Ukrajnában is nagyot nőtt a bank, az OTP szelektíven de aktívan újraindította a hitelezést, a fogyasztási hitelek és a termelőeszköz-lízing is nagyot nőtt, minőség és jövedelmezőség szempontjából is jók a hitelek, és nagy potenciális lökést adhat, ha jön a béke.

A csoportszintű betétállomány is dinamikusan nő, főként a magyar és a bolgár banknál.

A tőkehelyzet és a likviditás is kiemelkedő csoportszinten.

Az orosz operációban a cél, hogy az OTP csökkentse a kitettségét, ezt úgy tudja megtenni, hogy minél több pénzt hoz ki a leánybankból. Ha vége lenne a háborúnak, annak a rövid távon pozitív hatásai lennének, a céltartalékokat fel lehetne szabadítani, Ukrajnában jó lehetőségek nyílhatnak meg és az OTP részvények árazására is pozitívan hathatna.

Továbbra is aktívan keresi a lehetőségeket az OTP, hogy értékteremtő módon vegyen bankokat, ebben nincs változás. Az OTP abban a kényelmes helyzetben van, hogy az organikus növekedés érdemben 10 százalék felett lesz, nem kell mindenképpen bankot venni ahhoz, hogy érdemben növekedjen a bank mérete.

Bizonyos sorokon nemcsak teljesülhet, hanem bőven teljesülhet a menedzsment várakozása, ilyen például a hitelállomány növekedése is, mondta a vezérigazgató-helyettes.

Az OTP kiemelkedő teljesítménye némileg már a részvényárfolyamban is tükröződik, de nem olyan mértékben, mint ahogy ezt mi indokoltnak gondolnánk,

emelte ki Bencsik László. Idén egyébként már 48 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, és történelmi csúcsa közelében áll.

