Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel

Az OTP erős, stabil harmadik negyedévet zárt. A profit szinten maradt az előző időszakhoz képest, miközben az alapbanki bevételek tovább nőttek és a hitelportfólió minősége is kedvező maradt. A lakossági hitelezés és a betétállomány tovább bővült, különösen több külföldi leánybanknál. A kockázati költségek csökkentek, a működés pedig kiegyensúlyozott maradt. A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem változtat a 2025-re vonatkozó tervein.

A harmadik negyedévben az OTP adózás utáni eredménye 294 milliárd forint volt, ha figyelembe vesszük az év elején egy összegben elszámolt speciális tételek időarányos hatását. Ez megegyezett az előző negyedévvel, de éves összevetésben 3 százalékkal alacsonyabb. A speciális tételek nélkül számolt eredmény 330 milliárd forintot tett ki, ami árfolyamszűrten 7 százalékos javulást jelent az előző évhez képest. A működési teljesítmény összességében erősödött, bár a második negyedévben jelentkező egyszeri pozitív hatások kifutása miatt az egyéb bevételek csökkentek.

Az alapbanki bevételek kedvezően alakultak. A nettó kamateredmény negyedéves összevetésben 2 százalékkal nőtt, árfolyamszűrten 4 százalékkal. A díj- és jutalékbevételek árfolyamszűrten 2 százalékkal emelkedtek. A működési költségek ugyanakkor 3 százalékkal nőttek árfolyamszűrten. A kockázati költségek 15 százalékkal csökkentek, vagyis kevesebb értékvesztést kellett elszámolni, különösen Magyarországon és Oroszországban. Ezzel szemben Bulgáriában és Üzbegisztánban emelkedtek a céltartalékok bizonyos hitelportfóliók miatt.

A hitelállomány minősége továbbra is stabil maradt. A nem teljesítő hitelek aránya 3,4 százalékon állt, a mögöttük lévő fedezettség 61,8 százalékra emelkedett, és csökkent a romlás kockázatát hordozó hitelek aránya is. A teljesítő hitelek állománya árfolyamszűrten 3 százalékkal bővült a negyedévben, így az év eleje óta 10 százalékkal nőtt. Különösen élénk volt a fogyasztási hitelezés, amely csoportszinten 4 százalékkal bővült a negyedévben, és 14 százalékkal az év eleje óta. Üzbegisztánban az Ipoteka Bank személyi kölcsön értékesítése kiemelkedően erős volt, 9 százalékos negyedéves bővüléssel.

A betétállomány is tovább nőtt. Árfolyamszűrten 4 százalékkal bővült a negyedév során és 9 százalékkal az év kezdete óta. Magyarországon és Bulgáriában a lakossági betétek állománya 8-9 százalékkal emelkedett az év folyamán. A csoport hitel betét mutatója 74 százalékon állt a negyedév végén, ami kényelmes finanszírozási pozíciót jelez.

A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem módosította a 2025-re vonatkozó várakozásait. Továbbra is 9 százalékot meghaladó hitelállomány bővülésre számít árfolyamszűrten, a kamatmarzs és a költséghatékonyság pedig a 2024-es szintek közelében maradhat. A hitelkockázati költségek némileg emelkedhetnek, miközben a megtérülés várhatóan kissé csökken a mérséklődő tőkeáttétel következtében.

