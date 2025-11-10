  • Megjelenítés
Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul az ATM törvény miatt
Bank

Portfolio
Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Előzmény: idén év végéig az 1000 fő feletti, jövőre az 500-1000 fő közötti településeken kell bankautomatát telepítenie és működtetnie a bankoknak Magyarországon. Összesen 1039 bankautomatát kell telepíteniük a bankoknak, amelyek egymással cserélhetnek, és egymástól át is vállalhatják ezt a kötelezettséget, de így is legalább 4 milliárd forintjukba fog kerülni csak a telepítés, a működtetésről nem is beszélve.

Mi történt most? Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy több hitelintézettel közösen

alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybírósághoz,

amelyben kéri az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok egyes rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütközésének megállapítását.

Meg nem erősített piaci információink szerint a "másik hitelintézeteknél" a Raiffeisenre és az Erste Bankra lehet gondolni.

Az indoklás a következő: "Az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait,

továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.

Volt már hasonló

Nem ez az első eset idén, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP: szeptember végén is panaszt terjesztett be a bank több más piaci szereplővel közösen, akkor a kamatstop meghosszabbítása ügyében. Az OTP akkor azzal érvelt, hogy a kormányrendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Címlapkép forrása: Portfolio

