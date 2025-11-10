  • Megjelenítés
Lecsapott a bíróság, brutális büntetést kell fizetnie két ukrán pénzembernek
Bank

Lecsapott a bíróság, brutális büntetést kell fizetnie két ukrán pénzembernek

Portfolio
Egy londoni bíróság több mint 3 milliárd dollár megfizetésére kötelezte a PrivatBank egykori tulajdonosait, Igor Kolomojszkijt és Gennadij Boholjubovot - írja a Bloomberg.

A bíróság megállapította, hogy a két ukrán pénzember csalást követett el, amely milliárdos veszteséget okozott az ukrán állam tulajdonában lévő PrivatBanknak. A bűnösöknek az ítélet szerint mintegy 1,8 milliárd dollár kártérítést és további 1,2 milliárd dollár kamatot kell fizetniük, továbbá meg kell téríteniük a bank elhúzódó pereskedésének 76 millió fontnyi költségét is.

A döntést egy júliusi határozat alapozta meg, amely szerint a két üzletember rendkívül összetett, a hitelek "újrahasznosítására" épülő sémát működtetett. A PrivatBank 2017-ben perelte be Kolomojszkijt és Boholjubovot, azt állítva, hogy

2013 és 2014 között 1,9 milliárd dollárt irányítottak át látszatkölcsönökön és más ügyleteken keresztül, Angliában és a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, titokban hozzájuk köthető cégekhez.

A bankot 2016-ban mentőcsomaggal stabilizálták és államosították, a két férfi globális vagyonát pedig 2017-ben befagyasztották. Kolomojszkij és Boholjubov tagadták a jogsértést, politikailag motiváltnak minősítve a vádakat, sőt, Kolomojszkij ügyvédei szerint a velük szembeni kereset "reménytelenül homályos" volt. Bár a vádlottak végig vitatták az ügyet, egyikük sem tett tanúvallomást.

Amennyiben ezeket az összegeket nem fizetik meg önkéntesen, a PrivatBank haladéktalanul megkezdi a követelésbehajtást, és a volt tulajdonosok vagyonára végrehajtást kér az ítélet érvényesítésére, hogy kártalanítsa a bankot, és ezen keresztül részvényesét, az ukrán kormányt

– közölte a pénzintézet szóvivője.

Kolomojszkij és Boholjubov jogi képviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésekre. Kolomojszkijt jelenleg fogdában tartják, és különböző vádak – többek között csalás és bérgyilkosság – miatt áll bíróság előtt, míg Boholjubov tavaly elhagyta Ukrajnát, számítva az ellene induló büntetőeljárásra.

