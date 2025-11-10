Meglépte a kormány: itt a 2,5%-os hitelkamat, magánszemélyek is igénybe vehetik

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (KTH)
- KTH Start Forgóeszköz és
- KTH Start Beruházási
hiteleit a 2,5%-os kamat mellett az is különösen vonzóvá teszi, hogy az állami garanciának köszönhetően fedezet nélkül, egyszerűen, online igényelhetők, és rugalmasan törleszthetők. A turisztikai szolgáltató akár 15 munkanap alatt eljuthat a folyósításig. A KTH a legkisebb szolgáltatói egységeknek, vagyis az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is nyújt finanszírozási megoldást, így a legkisebb méretű szolgáltatók is fejleszthetik szolgáltatásaikat, javíthatják működési feltételeiket, ezáltal tovább erősítve piaci pozíciójukat.
A turizmus dinamikusabb fejlődése érdekében a kormány idén egy dedikált pénzügyi vállalkozást hozott létre a szektor számára. A KTH októberben kezdte meg a Start konstrukciók 1-10 millió forintos hitelkérelmeinek befogadását. A részletekről Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója a részletekről a Portfolio-nak adott interjújában beszélt:
Az új finanszírozási lehetőség iránt a KTH közleménye szerint óriási az érdeklődés, amit tovább fokozhat a hitelkamat mostani, jelentős csökkentése.
A KTH a már beadott / bírálat alatt álló hitelkérelmek esetében is az új, egyedülállóan alacsony, 2,5%-os fix kamatot fogja érvényesíteni a szerződésekben.
A turizmus-vendéglátás szektor a GDP több mint 13%-át adja, és közel 400 ezer család megélhetéséről gondoskodik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
