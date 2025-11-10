  • Megjelenítés
Meglépte a kormány: itt a 2,5%-os hitelkamat, magánszemélyek is igénybe vehetik
Bank

Meglépte a kormány: itt a 2,5%-os hitelkamat, magánszemélyek is igénybe vehetik

Portfolio
A csak október közepe óta elérhető 3,0%-nál még kedvezőbb, 2,5%-os fix éves kamattal kínálja ezentúl a hiteleit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont. Ezzel a turisztikai szolgáltatók számára érhetőek el a legalacsonyabb kamatozású hitelek Magyarországon, a legkedvezőbb feltételekkel - közölte az intézmény, amely a legkisebb szolgáltatói egységeknek, vagyis az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is nyújt ezzel finanszírozási megoldást.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (KTH)

  • KTH Start Forgóeszköz és
  • KTH Start Beruházási

hiteleit a 2,5%-os kamat mellett az is különösen vonzóvá teszi, hogy az állami garanciának köszönhetően fedezet nélkül, egyszerűen, online igényelhetők, és rugalmasan törleszthetők. A turisztikai szolgáltató akár 15 munkanap alatt eljuthat a folyósításig. A KTH a legkisebb szolgáltatói egységeknek, vagyis az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is nyújt finanszírozási megoldást, így a legkisebb méretű szolgáltatók is fejleszthetik szolgáltatásaikat, javíthatják működési feltételeiket, ezáltal tovább erősítve piaci pozíciójukat.

A turizmus dinamikusabb fejlődése érdekében a kormány idén egy dedikált pénzügyi vállalkozást hozott létre a szektor számára. A KTH októberben kezdte meg a Start konstrukciók 1-10 millió forintos hitelkérelmeinek befogadását. A részletekről Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója a részletekről a Portfolio-nak adott interjújában beszélt:

Kapcsolódó cikkünk

Itt az újabb 3%-os hitel, sokan nyernek vele a magyar gazdaság húzóágazatában

Az új finanszírozási lehetőség iránt a KTH közleménye szerint óriási az érdeklődés, amit tovább fokozhat a hitelkamat mostani, jelentős csökkentése.

Még több Bank

Lecsapott a bíróság, brutális büntetést kell fizetnie két ukrán pénzembernek

Új hitel érkezik a lakásépítésekre: első kézből tudtuk meg a részleteket

Felrobbant a Széchenyi Kártya-hitelek iránti kereslet a 3%-os kamat hatására

A KTH a már beadott / bírálat alatt álló hitelkérelmek esetében is az új, egyedülállóan alacsony, 2,5%-os fix kamatot fogja érvényesíteni a szerződésekben.

A turizmus-vendéglátás szektor a GDP több mint 13%-át adja, és közel 400 ezer család megélhetéséről gondoskodik.

Kapcsolódó cikkünk

Turisztikai vállalkozások, figyelem: ma indulnak a fix 3%-os hitelek, 1-10 millió forint igényelhető

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Új hitel érkezik a lakásépítésekre: első kézből tudtuk meg a részleteket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility