Tőzsdei befektetőknek adná el saját részvényeit az MBH Bank

Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit. Ezek aránya most 7% a tulajdonosi szerkezetben (a jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján értékük mintegy 131 milliárd forint), miközben az állam 20%-kal, a kisbefektetők pedig 13,65%-kal rendelkeznek a bankban.

Az állam részesedése és a saját részvények aránya szempontjából legutóbb tavaly decemberben alakult át érdemben az MBH Bank tulajdonosi szerkezete, miután megszűnt a Magyar Bankholding, tulajdonosai pedig közvetlenül az MBH Bank tulajdonosaivá váltak. Az akkori változások alapján

a magyar állam közvetett érdekeltségébe tartozó Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részesedése 28,26%-ról 20,01%-ra csökkent,

közvetett érdekeltségébe tartozó Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részesedése 28,26%-ról 20,01%-ra csökkent, a Mészáros Lőrinc hez köthető Zenith Asset Management Zrt. részesedése 25,79%-ról 24,84%-ra csökkent,

hez köthető Zenith Asset Management Zrt. részesedése 25,79%-ról 24,84%-ra csökkent, magának az MBH Banknak a saját részvény állománya 7%-ra emelkedett.

A kezdetektől tervezi tőzsdei jelenlétének a fokozását a bank. Az már idén márciusban kiderült, hogy megkezdődött az MBH Bank Nyrt. lehetséges részvénykibocsátásának az előkészítése a Citigroup tanácsadóinak a részvételével, akkor a Bloomberg úgy tudta, az állam is kiszállhat a bankból. Az MBH Bank a megalakulása óta tervezi tőzsdei jelenlétének megerősítését - jogelődje, az MKB Bank révén 2019 júniusa óta kint van a tőzsdén, alacsony közkézhányad és tőzsdei forgalom mellett.

Az MBH Bank Nyrt. tulajdonosai 2025. augusztus 31-ei állapot szerint Zenith Asset Management Zrt. 24,84% Corvinus BHG Zrt. (Állam) 20,01% CEE Horizon Capital Zrt. 11,38% CEE Paramount Equity Zrt. 10,70% Saját részvény 7,00% Hungary Apex Investments Zrt. 6,21% Pinnacle Asset Group Zrt. 6,21% Közkézhányad 13,65% Forrás: BÉT, Portfolio

Most azt közölte a bank, hogy „a Társaság

a tőzsdei jelenlétének fokozása érdekében

a tulajdonában lévő saját részvényeknek a hazai értéktőzsdén

2025. év végéig történő értékesítését célzó tranzakció lehetséges megvalósítását

vizsgálja”.

Hozzátették: „A Társaság a mai napon egy ilyen típusú tranzakcióhoz kapcsolódó tájékoztató közzétételének a jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank részére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 21. § (1) bekezdése alapján.”

Az 5800 forintos árfolyam és a 322,5 millió forint tőzsdére bevezetett részvény alapján a társaság piaci kapitalizációja jelenleg 1871 milliárd forint, a 7 százaléknyi saját részvény tehát a jelenlegi áron

131 milliárd forintnyi értéket képvisel.

