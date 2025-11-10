Tőzsdei befektetőknek adná el saját részvényeit az MBH Bank

Az állam részesedése és a saját részvények aránya szempontjából legutóbb tavaly decemberben alakult át érdemben az MBH Bank tulajdonosi szerkezete, miután megszűnt a Magyar Bankholding, tulajdonosai pedig közvetlenül az MBH Bank tulajdonosaivá váltak. Az akkori változások alapján
- a magyar állam közvetett érdekeltségébe tartozó Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részesedése 28,26%-ról 20,01%-ra csökkent,
- a Mészáros Lőrinchez köthető Zenith Asset Management Zrt. részesedése 25,79%-ról 24,84%-ra csökkent,
- magának az MBH Banknak a saját részvény állománya 7%-ra emelkedett.
A kezdetektől tervezi tőzsdei jelenlétének a fokozását a bank. Az már idén márciusban kiderült, hogy megkezdődött az MBH Bank Nyrt. lehetséges részvénykibocsátásának az előkészítése a Citigroup tanácsadóinak a részvételével, akkor a Bloomberg úgy tudta, az állam is kiszállhat a bankból. Az MBH Bank a megalakulása óta tervezi tőzsdei jelenlétének megerősítését - jogelődje, az MKB Bank révén 2019 júniusa óta kint van a tőzsdén, alacsony közkézhányad és tőzsdei forgalom mellett.
|Az MBH Bank Nyrt. tulajdonosai
|2025. augusztus 31-ei állapot szerint
|Zenith Asset Management Zrt.
|24,84%
|Corvinus BHG Zrt. (Állam)
|20,01%
|CEE Horizon Capital Zrt.
|11,38%
|CEE Paramount Equity Zrt.
|10,70%
|Saját részvény
|7,00%
|Hungary Apex Investments Zrt.
|6,21%
|Pinnacle Asset Group Zrt.
|6,21%
|Közkézhányad
|13,65%
|Forrás: BÉT, Portfolio
Most azt közölte a bank, hogy „a Társaság
a tőzsdei jelenlétének fokozása érdekében
a tulajdonában lévő saját részvényeknek a hazai értéktőzsdén
2025. év végéig történő értékesítését célzó tranzakció lehetséges megvalósítását
vizsgálja”.
Hozzátették: „A Társaság a mai napon egy ilyen típusú tranzakcióhoz kapcsolódó tájékoztató közzétételének a jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank részére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 21. § (1) bekezdése alapján.”
Az 5800 forintos árfolyam és a 322,5 millió forint tőzsdére bevezetett részvény alapján a társaság piaci kapitalizációja jelenleg 1871 milliárd forint, a 7 százaléknyi saját részvény tehát a jelenlegi áron
131 milliárd forintnyi értéket képvisel.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
