Egy csapásra 4 millió boltban jön a bitcoinos fizetés

A Square fizetési fintech cég immár

több mint négymillió elfogadóhelyén kínál bitcoinos fizetést a kasszáknál.

Ez a kriptovaluta egyik jelentős, mainstream felhasználási esete. A funkciót májusban mutatták be, a bevezetés november 11-én indul minden Square-hardveren. A kereskedők egy rövid ellenőrzés után a Square Dashboard felületen kapcsolhatják be az opciót.

A rendszer alapját a Bitcoin Lightning-hálózat adja, amely felgyorsítja a tranzakciókat és csökkenti a költségeket. Fizetéskor az ügyfelek a pénztárnál QR-kódot olvasnak be. A Lightning-protokoll közel azonnali elszámolást biztosít, miközben a Square integrációja valós időben számolja az árfolyamot és küld visszaigazolást. A kifizetések azonnal feldolgozásra kerülnek, a díjak pedig jóval alacsonyabbak a hagyományos módszereknél.

Az eladók dönthetnek úgy, hogy megtartják a beérkező bitcoint, vagy automatikusan amerikai dollárra váltják. A Block 2026 végéig minden bitcointranzakcióra díjmentességet biztosít. Ezt követően 1 százalékos díj lép életbe, ami még így is alacsonyabb a jellemző, 2,5–3,5 százalékos bankkártyás díjaknál.

