  • Megjelenítés
Fellebez az UniCredit, mert keresztbe tett neki az olasz kormány
Bank

Fellebez az UniCredit, mert keresztbe tett neki az olasz kormány

Portfolio
Az UniCredit hétfőn fellebbezést nyújtott be Olaszország legfelsőbb közigazgatási bíróságán a Banco BPM-re tett felvásárlási ajánlatát eddig meghiúsító kormányzati feltételek ellen - írja a Reuters.

A lépés tovább élezi a konfliktust Olaszország második legnagyobb bankja és Giorgia Meloni kormánya között.

A kabinet tudott a tervről, és "ellenséges aktusként" értékeli

— közölte az ügyet ismerő két forrás egyike.

Az UniCredit nem kívánt kommentálni. A pénzintézet korábban már egy alsóbb fokú bíróságon is megtámadta a kormány döntését, és csak részben volt számára kedvező az ítélet. A most megtámadott határozat eltörölt több kormányzati feltételt, ugyanakkor megerősítette a bank oroszországi kivonulására vonatkozó első számú követelést.

Még több Bank

Nagy Márton élesen reagált az OTP váratlan húzására

Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul az ATM törvény miatt

Óriási megállapodást kötött a kereskedőkkel a Visa és a Mastercard

Az UniCredit júliusban állt el a Banco BPM felvásárlásától, és a kormányt okolta a 15 milliárd eurós, teljes egészében részvénycsere útján végrehajtandó ajánlat meghiúsulásáért.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette az UniCredit: visszavonja a versenytársára tett ajánlatát

Olaszország úgynevezett "golden power" jogköreinek alkalmazása a banki ügyletek felülvizsgálatára Brüsszellel is konfliktusba állította Rómát. A z Európai Bizottság várhatóan még ebben a hónapban felszólítja a kormányt a BPM-ügyletre vonatkozó döntés visszavonására és a "golden power" szabályozás módosítására.

Kapcsolódó cikkünk

Von der Leyen dilemmája: miért hallgat a Bizottság Olaszországról?

A 2021-ben érkező Andrea Orcel vezetése alatt a bank ambiciózus felvásárlási stratégiába kezdett, amely eddig nem hozott lezárt ügyletet, ugyanakkor 29 százalékos részesedést sikerült elérni a bankcsoportnak a német Commerzbankban, valamint 29,5 százalékot a görög Alpha Bankban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn
Nagy Márton élesen reagált az OTP váratlan húzására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility