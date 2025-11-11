Fellebez az UniCredit, mert keresztbe tett neki az olasz kormány

Az UniCredit hétfőn fellebbezést nyújtott be Olaszország legfelsőbb közigazgatási bíróságán a Banco BPM-re tett felvásárlási ajánlatát eddig meghiúsító kormányzati feltételek ellen - írja a Reuters.

A lépés tovább élezi a konfliktust Olaszország második legnagyobb bankja és Giorgia Meloni kormánya között.

A kabinet tudott a tervről, és "ellenséges aktusként" értékeli

— közölte az ügyet ismerő két forrás egyike.

Az UniCredit nem kívánt kommentálni. A pénzintézet korábban már egy alsóbb fokú bíróságon is megtámadta a kormány döntését, és csak részben volt számára kedvező az ítélet. A most megtámadott határozat eltörölt több kormányzati feltételt, ugyanakkor megerősítette a bank oroszországi kivonulására vonatkozó első számú követelést.

Az UniCredit júliusban állt el a Banco BPM felvásárlásától, és a kormányt okolta a 15 milliárd eurós, teljes egészében részvénycsere útján végrehajtandó ajánlat meghiúsulásáért.

Olaszország úgynevezett "golden power" jogköreinek alkalmazása a banki ügyletek felülvizsgálatára Brüsszellel is konfliktusba állította Rómát. A z Európai Bizottság várhatóan még ebben a hónapban felszólítja a kormányt a BPM-ügyletre vonatkozó döntés visszavonására és a "golden power" szabályozás módosítására.

A 2021-ben érkező Andrea Orcel vezetése alatt a bank ambiciózus felvásárlási stratégiába kezdett, amely eddig nem hozott lezárt ügyletet, ugyanakkor 29 százalékos részesedést sikerült elérni a bankcsoportnak a német Commerzbankban, valamint 29,5 százalékot a görög Alpha Bankban.

