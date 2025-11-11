Közel 2 milliárd forintért adott el OTP-részvényeket az igazgatósági taghoz közeli cég

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A Budapesti Értéktőzsdén 2025. november 10-én lezajlott tranzakcióban a Westbay Kft., amely a közlemény szerint Nagy Györggyel, az OTP Bank igazgatósági tagjával áll szoros kapcsolatban, összesen 53 530 darab OTP-t értékesített.

Az eladások 32 500–32 950 forintos ársávban történtek, az összesített átlagár 32 717 forint volt.

A tranzakció összértéke 1,8 milliárd forint.

Az OTP árfolyama ma 2,7 százalékot esett, miután kiderült, hogy a kormány a romló makrogazdasági kilátások és az emelkedő költségvetési hiány miatt érdemben növelné a bankokra kivetett extraprofitadót. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint 2026-ban az eredetileg tervezett 185 milliárd forint helyett akár 370 milliárd forintot is beszedhetne az állam ebből a forrásból. A javaslat tehát lényegében megduplázná a bankrendszerre rakódó extraprofitadót, ami az OTP-re, mint a szektor legnagyobb és egyik legnyereségesebb szereplőjére különösen nagy hatással lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

