Milliárdos tranzakciót jelentett be az OTP
Portfolio
Az OTP a vonatkozó visszavásárlási egyedi engedély alapján 51 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt, összesen 1,68 milliárd forint értékben.
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. november 10-én a Budapesti Értéktőzsdén

  • 51 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt
  • 32 848 forint/darab átlagáron,

  • azaz összesen 1,68 milliárd forint értékben

  • az OTP bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13 289 100 darabra változott. A saját részvény állomány 4,75%.

