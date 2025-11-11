  • Megjelenítés
Nagyot esett a magyar lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások
Bank

Nagyot esett a magyar lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások

Portfolio
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index, amely a lakosság jövedelmi helyzetét a hiteltörlesztések és a számlafizetések függvényében vizsgálja. A mutató 13,7 pontról 9,3-ra esett vissza a harmadik negyedévre, idén pedig már nem is várható érdemi javulás az Intrum és a Gazdaságkutató Intézet előrejelzése alapján.

9,3 pontra csökkent az Intrum Fizetőképességi Index (IFI) 2025 harmadik negyedévének átlagát tekintve, ezzel

2024 azonos időszakához képest 26%-kal lett alacsonyabb.

A havi értékeket vizsgálva az index még meredekebb zuhanást mutat: a júliusi közel 15 pontról szeptemberre kevesebb mint a felére, mindössze 6,3 pontra esett. Az index 2025 utolsó negyedévében legfeljebb stagnálhat, de a további, enyhe csökkenés még valószínűbb az Intrum és a Gazdaságkutató Intézet becslése szerint - közölte a követeléskezelő cég.

A visszaesés számos okkal magyarázható: a magas infláció és a szigorú monetáris politika csökkentette a reáljövedelmeket és szűkítette a fogyasztási lehetőségeket. Ebben a gazdasági helyzetben a GDP mérsékelt növekedése sem teremt elegendő jövedelmet a fogyasztás ütemesebb növekedéséhez. Emellett a geopolitikai feszültségek, az energiaellátás bizonytalansága és a globális kereskedelmi korlátok is fokozott nyomást gyakorolnak a hazai jövedelmekre és fogyasztásra.

Címlapkép forrása: Shutterstock

