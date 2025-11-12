Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a társaság sajtótájékoztatóján elmondta:
- Az év első három negyedévében 5%-kal emelkedtek az Erste Bank működési bevételei, elsősorban a díjbevételeknek köszönhetően (az ügyfélaktivitás erősödése és a befektetési állomány bővülése segített), miközben a nettó kamatbevételek nagyjából stagnáltak.
- A működési költségek 12%-kal emelkedtek, főként a személyi ráfordítások, a létszámbővülés és az IT-fejlesztések miatt.
- A működési eredmény 2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, ebben a tavalyi visszaírás utáni kis mértékű kockázatiköltség-visszaírás is szerepet játszott, és az egyéb működési eredmény (ideértve az extra adókat is).
Az adózott eredmény 113 milliárd forint volt, ami megfelel az egy évvel korábbinak, és 24,5%-os tőkearányos megtérülést jelent.
- A hitelállomány 5%-kal, a betétállomány 10,5%-kal nőtt egy év alatt, így a hitel/betét arányuk egy év alatt 3,9 százalékponttal, 72,4%-ra csökkent. Az új hitelezés 37%-kal emelkedett.
- Bár a hitelezési aktivitás mindkét üzletágban javult, a vállalati hitelállomány 4%-kal 1053 milliárd forintra csökkent, a lakossági viszont 13%-kal 1502 milliárdra nőtt. A nem teljesítő hitelek aránya rekord alacsonyan maradt, szeptember végén 1,7% volt.
- A kkv-finanszírozás nagyon beindult, az állományuk 391-ről 429 milliárd forintra emelkedett, az új folyósítáok az év első három negyedévben 45-ről 103 milliárd forintra emelkedett itt. A nagyvállalati és önkormányzati hitelállomány 354 milliárd forintról 315 milliárd forintra csökkent, az új folyósítás 42 milliárd forintról 19%-kal 34 milliárd forintra esett. A kereskedelmi célú ingatlanoknál 356 milliárd forintról 309 milliárd forintra csökkent az Erste állománya, az új folyósítás pedig 41 milliárdról 26%-kal 30 milliárd forintra apadt, itt tudatosan vette vissza aktivitását a bank.
Kérdésre válaszolva Jelasity Radován elmondta: az extraprofitadó emelése drasztikusan megváltoztathatja a bank pénzügyi helyzetét a következő években, ők az alapkamat csökkenésének megfelelően inkább a teher csökkentésére számítottak.
derült égből villámcsapás volt számukra Nagy Márton bejelentése, a sajtóból értesültek róla,
amely a versenyképességen biztos, hogy nem segít, és előnybe hozza azokat, akik nem rendelkeznek aktív banki licenccel Magyarországon – fogalmazott a vezérigazgató. Az Erste számára ez 20 milliárd forint körüli extra terhet jelenthet, Jelasity Radován kíváncsi rá, hogy a költségvetési hiány 5%-ra csökkentése mellett milyen más magyarázatot fűz majd hozzá a kormány.
Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes ismertette:
- A szeptember végi állapot még nem sokat mond el az Otthon Start eredményeiről, hiszen a befogadásokról szólt ez a hónap. Októberben viszont már 250 milliárd forint körüli volumenre számít az Erste a lakáshitel-piaci adatokban (a Portfolio értesülése szerint ebből közel 170 milliárd lehetett az Otthon Start – a szerk.), náluk egyébként a lakáshitel-szerződéskötések 75%-a kötődik az Otthon Start Programhoz.
Erste Otthon Start hitelek számokban
Az Otthon Startot szeptemberben igénylők 68%-a felsőfokú végzettségű, 60%-nak érkezik a bankhoz a fizetése, az ügyfélkör egynegyede használja ki a 10%-os önerő lehetőségét, a 35 év alattiak aránya pedig 60% körüli. 50% az aránya azoknak, akik egyedül veszik fel az Otthon Startot, 50% pedig adótársat is bevon, 28% az egyéb termékkel kombinált Otthon Start-hitelek aránya. Az átlagos hitelösszeg 36 millió forint az Ersténél - ismertette Harmati László.
Az Otthon Startról a Portfolio kérdésére válaszolva Harmati László elmondta:
a november hónap az októberhez hasonlóan intenzívnek látszik a szerződéskötések szempontjából, a befogadások viszont már csökkenőben vannak.
- Az év első három negyedévében a jelzáloghitelek új volumene 30%-kal, a személyi kölcsönöké 59%-kal, a célzott kört támogatott hiteleké 54%-kal emelkedett az Ersténél, a mikrohiteleké 0,2%-kal csökkent.
- A digitális aktivitás töretlen: az ügyfelek több mint 74%-a digitálisan aktív, a legtöbben csak a George Appot használják.
- Új csúcson, 7000 milliárd felett van a lakossági ügyfélvagyon, ennek stabilan a 71%-a értékpapír. A befektetések és betétek összértéke 15%-kal nőtt egy é alatt. Az ügyfelek 29,5%-a rendelkezik értékpapírszámlával is, és az Erste részesedése mind a TBSZ, mind a NYESZ területén 35% feletti.
Fékek és gyorsítók által torzított piacon nem lehet jól mérni a szektor hatékonyságát és növekedési potenciálját sem, és nagyon nehéz tervezni. Egyszer jó lenne békén hagyni a szektort, hogy tiszta versenyhelyzetben bizonyíthasson – vélekedett az extraprofitadó tervezett duplázásáról szóló kérdésre reagálva Harmati László.
