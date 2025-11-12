  • Megjelenítés
Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása
Bank

Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása

Az egy évvel korábbival szinte megegyező, 113 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el az év első három negyedévében az Erste Bank úgy, hogy az új hitelek volumenét 37%-kal, teljes hitelállományát 5%-kal tudta növelni egy év alatt. Az extraprofitadó Nagy Márton által javasolt megduplázása mintegy évi 20 milliárd forintos plusz terhet jelenthet a bank számára, a kormányzati tervről a hitelintézet menedzsmentje is csak a sajtóból értesült.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a társaság sajtótájékoztatóján elmondta:

  • Az év első három negyedévében 5%-kal emelkedtek az Erste Bank működési bevételei, elsősorban a díjbevételeknek köszönhetően (az ügyfélaktivitás erősödése és a befektetési állomány bővülése segített), miközben a nettó kamatbevételek nagyjából stagnáltak.
  • A működési költségek 12%-kal emelkedtek, főként a személyi ráfordítások, a létszámbővülés és az IT-fejlesztések miatt.
  • A működési eredmény 2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, ebben a tavalyi visszaírás utáni kis mértékű kockázatiköltség-visszaírás is szerepet játszott, és az egyéb működési eredmény (ideértve az extra adókat is).

Az adózott eredmény 113 milliárd forint volt, ami megfelel az egy évvel korábbinak, és 24,5%-os tőkearányos megtérülést jelent.

  • A hitelállomány 5%-kal, a betétállomány 10,5%-kal nőtt egy év alatt, így a hitel/betét arányuk egy év alatt 3,9 százalékponttal, 72,4%-ra csökkent. Az új hitelezés 37%-kal emelkedett.
  • Bár a hitelezési aktivitás mindkét üzletágban javult, a vállalati hitelállomány 4%-kal 1053 milliárd forintra csökkent, a lakossági viszont 13%-kal 1502 milliárdra nőtt. A nem teljesítő hitelek aránya rekord alacsonyan maradt, szeptember végén 1,7% volt.
  • A kkv-finanszírozás nagyon beindult, az állományuk 391-ről 429 milliárd forintra emelkedett, az új folyósítáok az év első három negyedévben 45-ről 103 milliárd forintra emelkedett itt. A nagyvállalati és önkormányzati hitelállomány 354 milliárd forintról 315 milliárd forintra csökkent, az új folyósítás 42 milliárd forintról 19%-kal 34 milliárd forintra esett. A kereskedelmi célú ingatlanoknál 356 milliárd forintról 309 milliárd forintra csökkent az Erste állománya, az új folyósítás pedig 41 milliárdról 26%-kal 30 milliárd forintra apadt, itt tudatosan vette vissza aktivitását a bank.
Jelasity Radován
Magyar Bankszövetség, Erste Bank, elnök, elnök-vezérigazgató
Jelasity Radován 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Kiemelkedő szakmai pályafutása
Tovább
Jelasity Radován 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Kiemelkedő szakmai pályafutása Tovább

Kérdésre válaszolva Jelasity Radován elmondta: az extraprofitadó emelése drasztikusan megváltoztathatja a bank pénzügyi helyzetét a következő években, ők az alapkamat csökkenésének megfelelően inkább a teher csökkentésére számítottak.

derült égből villámcsapás volt számukra Nagy Márton bejelentése, a sajtóból értesültek róla,

Még több Bank

Hollandia harmadik legnagyobb bankja felvásárolja a tizediket

Megszólalt a Magyar Bankszövetség: értetlenül állnak Nagy Márton adóemelési javaslata előtt

Otthon Start: 10 ütős ábra arról, hogyan forgatta fel a piacot a 3%-os lakáshitel, és hol tartunk most

amely a versenyképességen biztos, hogy nem segít, és előnybe hozza azokat, akik nem rendelkeznek aktív banki licenccel Magyarországon – fogalmazott a vezérigazgató. Az Erste számára ez 20 milliárd forint körüli extra terhet jelenthet, Jelasity Radován kíváncsi rá, hogy a költségvetési hiány 5%-ra csökkentése mellett milyen más magyarázatot fűz majd hozzá a kormány.

erste

Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes ismertette:

  • A szeptember végi állapot még nem sokat mond el az Otthon Start eredményeiről, hiszen a befogadásokról szólt ez a hónap. Októberben viszont már 250 milliárd forint körüli volumenre számít az Erste a lakáshitel-piaci adatokban (a Portfolio értesülése szerint ebből közel 170 milliárd lehetett az Otthon Start – a szerk.), náluk egyébként a lakáshitel-szerződéskötések 75%-a kötődik az Otthon Start Programhoz.

Erste Otthon Start hitelek számokban

Az Otthon Startot szeptemberben igénylők 68%-a felsőfokú végzettségű, 60%-nak érkezik a bankhoz a fizetése, az ügyfélkör egynegyede használja ki a 10%-os önerő lehetőségét, a 35 év alattiak aránya pedig 60% körüli. 50% az aránya azoknak, akik egyedül veszik fel az Otthon Startot, 50% pedig adótársat is bevon, 28% az egyéb termékkel kombinált Otthon Start-hitelek aránya. Az átlagos hitelösszeg 36 millió forint az Ersténél - ismertette Harmati László.

Az Otthon Startról a Portfolio kérdésére válaszolva Harmati László elmondta:

a november hónap az októberhez hasonlóan intenzívnek látszik a szerződéskötések szempontjából, a befogadások viszont már csökkenőben vannak.

  • Az év első három negyedévében a jelzáloghitelek új volumene 30%-kal, a személyi kölcsönöké 59%-kal, a célzott kört támogatott hiteleké 54%-kal emelkedett az Ersténél, a mikrohiteleké 0,2%-kal csökkent.
  • A digitális aktivitás töretlen: az ügyfelek több mint 74%-a digitálisan aktív, a legtöbben csak a George Appot használják.
  • Új csúcson, 7000 milliárd felett van a lakossági ügyfélvagyon, ennek stabilan a 71%-a értékpapír. A befektetések és betétek összértéke 15%-kal nőtt egy é alatt. Az ügyfelek 29,5%-a rendelkezik értékpapírszámlával is, és az Erste részesedése mind a TBSZ, mind a NYESZ területén 35% feletti.

Fékek és gyorsítók által torzított piacon nem lehet jól mérni a szektor hatékonyságát és növekedési potenciálját sem, és nagyon nehéz tervezni. Egyszer jó lenne békén hagyni a szektort, hogy tiszta versenyhelyzetben bizonyíthasson – vélekedett az extraprofitadó tervezett duplázásáról szóló kérdésre reagálva Harmati László.

Harmati László
Erste Bank, vezérigazgató-helyettes
Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege
Tovább
Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege Tovább

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Otthon Start: 10 ütős ábra arról, hogyan forgatta fel a piacot a 3%-os lakáshitel, és hol tartunk most
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility