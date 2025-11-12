Hollandia harmadik legnagyobb bankja felvásárolja a tizediket

A végleges vételár még módosulhat, és a tranzakció zárásakor az ABN Amro CET1 tőkemegfelelési mutatója nagyjából 70 bázisponttal csökken – közölte a bank szerdán amszterdami közleményében a Bloomberg szerint.

A felvásárlás célja a lakossági banki jelenlét erősítése Hollandiában.

A harmadik negyedévben a bank nyeresége éves összevetésben csökkent, ugyanakkor felülmúlta az elemzői várakozásokat. A szeptemberrel zárult három hónap nettó profitja 11%-kal, 617 millió euróra esett, szemben a Bloomberg felmérésében szereplő 591,2 millió eurós konszenzussal.

Az ABN Amro az utóbbi időben ügyfélköre bővítésére és fiatalítására törekszik; nemrég Németországban vásárolt vagyonkezelőt. Az NIBC-ügylet az első, amely Marguerite Bérard vezérigazgató megbízatása alatt indult. A bank a hónap későbbi részében stratégiájáról is friss tájékoztatást ad.

A pénzintézetet a 2008-as pénzügyi válság után a holland állam mentette ki. Ezt követően éveken át visszavonulóban volt, majd úgy döntött, hogy tevékenységét Északnyugat-Európára összpontosítja.

Bár több felvásárlás is meghiúsult, az idei év az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb M&A-volumenét hozhatja értékét tekintve, több mint 35 milliárd eurónyi lezárt vagy folyamatban lévő ügylettel az európai bankpiacon.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images