Meglepő húzás Donald Trumptól – mi lesz ebből a különös ötletéből?

Donald Trump elismerte, hogy az 50 év futamidejű jelzáloghitelek bevezetése csak csekély mértékben enyhítené a havi törlesztést, miközben az ötlet kritikusai a magasabb kifizetendő kamatteher veszélyeire figyelmeztetnek – írja a Reuters. A mostani amerikai kamatszintekből kiindulva a 30 évről 50 évre növekvő futamidő a hitel havi törlesztőrészletében 11%-os csökkenést eredményezne, de a kamatokra kifizetett költség a teljes futamidő közel duplájára is növekedhetne.

Donald Trump amerikai elnök másodjára már óvatosabban nyilatkozott a hétvégén bedobott, 50 éves futamidejű jelzáloghiteleket szorgalmazó ötletéről: úgy véli, ez kis mértékben mérsékelné a havi terheket a megszokott, 30 éves hitelekhez képest.

Annyit jelent, hogy kevesebbet fizetsz havonta. Hosszabb időre fizeted vissza. Nem nagy dolog. Talán egy kicsit segít

– mondta Trump a Fox News The Ingraham Angle című műsorában, miközben a lakhatási válságért elődjét, Joe Biden elnököt és a Federal Reserve kamatpolitikáját okolta.

A kritikusok figyelmeztetnek: az 50 évre kitolt futamidő több kamatfizetéssel és lassabb vagyonépítéssel járna együtt.

Az ügy előzménye, hogy Donald Trump "50 éves jelzáloghitel" felirattal tette közzé saját fotóját a közösségi médiában.

Bill Pulte, az Egyesült Államok Szövetségi Lakáshitelezési Ügynökségének (FHFA) igazgatója ezt követően közölte, hogy az FHFA dolgozik az öt évtizedes futamidejű hiteleken.

Mindenki együtt dolgozik az elnök politikájának megvalósításán

– mondta Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője, jelezve, hogy az esetleges változásokat a Fehér Ház jelenti majd be.

A hosszabb futamidő pénzügyi hatásai elméletben egyszerűen kiszámíthatók: az USA-ban ma 6,25% körüli kamatszint jellemzi a 30 éves jelzáloghiteleket, ezáltal egy 100 ezer dolláros hitel havi törlesztőrészlete 616 dollár, a teljes futamidő alatt pedig 222 ezer dollárra rúg a banknak visszafizetendő összeg.



Egy 50 éves, azonos kamatú jelzáloghitel havi törlesztője kb. 11%-kal alacsonyabb, 545 dollár lenne, de ennek hatására az adósnak jóval nagyobb összeget, 327 ezer dollárt kellene visszafizetnie élete során. A kamatteher, azaz a felvett tőkén felül visszafizetendő összeg a 30 éves hitel esetében 122 ezer dollár, míg az 50 éves hitelnél csaknem kétszer ennyi, 227 ezer dollár lenne.

Konzervatív törvényhozók, a "Make America Great Again" mozgalom befolyásos szereplői és több közgazdász is elutasították a nemrégiben bedobott elnöki elképzelést. Úgy érvelnek, hogy az 50 éves hitelek hatására még tovább tartana a saját tulajdonú ingatlan megszerzése.

Az amerikai háztartások a mérséklődő infláció ellenére is a megélhetési költségek emelkedésével küzdenek. Az árak a múlt heti választásokon is központi témává váltak, amelyeken a demokraták több fontos versenyt megnyertek. A megfizethető lakhatás is sokak számára elérhetetlen: a lakásárak közel 60%-kal haladják meg a Covid előtti szintet. Szeptemberben ugyan nőtt a lakáseladások száma, de a függőben lévő adásvételek a várakozásokkal ellentétben stagnáltak, noha a jelzáloghitel-kamatok csökkentek a Fed múlt havi kamatcsökkentésének hatására.

Az első lakásukat vásárlók medián életkora tavaly rekordmagas, 38 év volt, ez jócskán meghaladja a '80-as években jellemző késő húszas értéket.

Trump mindeközben erőteljesebb kamatcsökkentéseket sürget a Fedtől. Scott Bessent pénzügyminiszter is a jelenlegi kamatszinteket okolta a lakáspiaci lejtmenet kialakulásáért. Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója kedden azt mondta, hogy a lakásárak kérdése továbbra is prioritás: tájékoztatása szerint az elnök egy közelgő rendeletben térhet ki a lakhatási problémákra.

A 30 éves fix jelzálog átlagos kamata a múlt hónapban a Freddie Mac adatai szerint egyéves mélyponton, 6,19%-on állt, ez januárban még 7% fölött is járt.

Nem világos, mennyivel csökkenthetné ez a havi törlesztőt, mert nem tudjuk, hogyan alakulna a kamat a 30 éves hitelhez képest

– írta az X-en Daryl Fairweather, a Redfin vezető közgazdásza. A TD Securities elemzői úgy vélik, az 50 éves hitel legkorábban egy év múlva ölthet testet, és csak akkor működhet, ha ezzel párhuzamosan nő a lakáskínálat. Ehhez szerintük az építési költségek csökkenésére van szükség.

Máskülönben az ilyen konstrukciók csak növelik a keresletet, így felhajtják az árakat, tovább rontva a vevők helyzetét.

Greene georgiai képviselő azt is felvetette, hogy többet lehetne tenni a bérlők hitelképességének javításáért. Az iparági kilátásokról a BTIG elemzői úgy vélték, hogy az 50 éves jelzáloghitelek olyan hitelintézeteknek és más cégeknek kedveznének, mint az Ellington Financial, a United Wholesale és a Rocket Companies.

