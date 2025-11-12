Sikerült a Citigroupnak: Putyin engedélyezte, hogy eladja orosz leánybankját

Az orosz kormány szerdán tette közzé az adásvétel engedélyezéséről szóló, Vlagyimir Putyin által aláírt elnöki rendeletet, de sok részlet nem ismeretes még, mert a dokumentum egyéb információkat nem tartalmaz a tranzakcióról. A Citigroup jelentése szerint mindenesetre
orosz kitettsége 1,9 milliárd dollár volt június végén.
A Citigroup még 2022 augusztusában közölte, hogy
a Kreml ukrajnai invázióját követően felszámolja oroszországi lakossági és vállalati banki tevékenységét,
ugyanakkor egy orosz elnöki rendelet azóta előírta, hogy minden olyan üzletet, amelyben úgynevezett barátságtalan országok lakosai vesznek részt, egy speciális kormánybizottságnak kell jóváhagynia. A bizottság rendkívül szigorú követelményeket támasztott az ország elhagyására engedélyt kérő vállalatokkal szemben, beleértve a vagyon értékének jelentős csökkentését és az állami költségvetéshez való hozzájárulást.
A Citigroup részvényárfolyama idén 44%-ot, az elmúlt egy évben 46%-ot emelkedett a New York-i tőzsdén.
