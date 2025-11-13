100 milliárddal megemeli a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét

A tavaly decemberben bejelentett, és idén év elején elindított programra befogadott 2300 kérelem értéke elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget,
- a kérelmek közel fele beruházási és befektetési hitel, 41%-a forgóeszközhitel, 11%-a lízing,
- a keret több mint 80%-ára, 482 milliárd forintra már szerződést kötöttek,
- 285 milliárd forintot pedig már folyósítottak is a vállalkozások számára
- közölte a minisztérium. A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik
- a már eddig is részben külpiacra termelő/értékesítő vállalkozások, valamint
- a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is, ezáltal erősítve nemzetközi versenyképességüket.
A jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a kormányzati programok, köztük az EXIM termékei is kiemelt szerepet játszanak a hitelpiac élénkítésében:
2025. január-szeptember között a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene 23%-kal emelkedett éves összevetésben.
Ezen belül a Demján Sándor Program keretében elérhető EXIM-termékek az új vállalati hitelszerződések 13%-át tették ki - hívták fel a figyelmet.
A minisztérium közleménye szerint a kormány által 2025-ben elindított Demján Sándor Program célja, hogy elősegítse a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság dinamizálásához. 2025-ben a külső kereslet folytatódó gyengélkedése kihívások elé állította a magyarországi vállalkozásokat, különösen az EXIM célközönségét, vagyis az újonnan exportpiacra lépő, illetve az exportintenzitásukat élénkítő vállalatokat. Az exportképes vállalkozások fejlesztésében, valamint a bennük lévő tartalékok kiaknázásában a Demján Sándor Programon belül kiemelt szerepet játszanak az EXIM termékei, amelyet az is megerősít, hogy a befogadott kérelmek értéke már el is érte a rendelkezésre álló keretösszeget.
Az EXIM kedvezményes forrásai iránt mutatott nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a továbbra is kihívásokkal terhelt külső gazdasági környezet nyomán indokolttá vált az év elején meghirdetett 600 milliárd forintos keret 100 milliárd forinttal történő megemelése. Ennek köszönhetően a hazai vállalkozások további forrást vehetnek igénybe befektetési, beruházási, zöld beruházási, és lízing céljaik megvalósítására – tették hozzá.
Címlapkép forrása: Shutterstock
