Egyszer sem hibázhat az UniCredit, máskülönben lecsap Oroszország a 3,8 milliárd eurós leánybankjára

Andrea Orcel, a UniCredit vezérigazgatója szerint a Nyugat Oroszországgal szembeni szankcióinak betartása "galaktikus" erőfeszítést igényel. Az olasz bank csoport azért küzd, hogy elkerülje orosz leányvállalata államosítását. Mint mondta, egyetlen hiba "ezüsttálcán" kínálná fel a 3,8 milliárd eurós tőkével rendelkező leánybankot Oroszországnak.

Orcel az Európai Központi Bank bankfelügyeleti fórumán beszélt a helyzetről a Reuters beszámolója szerint. A UniCreditnek egyszerre kell megfelelnie az orosz leányvállalatát érintő nemzetközi szankcióknak, és közben meg kell akadályoznia, hogy Moszkva államosítsa a leánybankot - mondta.

Hangsúlyozta, hogy a szankciók betartása óriási feladat: Oroszországgal szemben mintegy 15 ezer, egymástól is különböző korlátozás van érvényben, és

senki sem lehet teljesen biztos abban, hogy maradéktalanul megfelel mindegyiknek.

Orcel szerint a második nagy kihívás az államosítás elkerülése. Úgy véli, az orosz fél "hibára akarja kényszeríteni" a szereplőket, hogy ürügyet találjon a beavatkozásra, ezért a UniCredit különösen óvatos. Szerinte

egyetlen hiba "ezüsttálcán" szolgáltatná át a 3,8 milliárd eurónyi tőkét Oroszországnak, amely teljes egészében készpénzben áll rendelkezésre

a leánybanknál. Arra az esetre, ha mégis államosítás történne, közölte: a bank részben ellensúlyozná a veszteséget azzal, hogy Olaszországban tartaná az orosz egységtől származó 1,5 milliárd eurónyi vállalati betétet. Ezeket a betéteket a milánói központ kezelte a háború kitörésekor, és azóta sem utalták vissza.

Orcel elmondása szerint az orosz leánybank már nem nyújt új hiteleket, a helyi szabályok miatt ugyanakkor köteles betéteket gyűjteni, amelyeket a jegybanknál helyez el.

Kitért arra is, hogy amikor az olasz kormány megakadályozta a UniCredit felvásárlási ajánlatát a Banco BPM-re, azzal érvelt: a bank orosz kitettsége nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Orcel ezt "elfogadhatatlannak" minősítette.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images