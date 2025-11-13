Kiadta a kormány a banki különadó emeléséről a rendeletet, 860 milliárd forintos mozgásteret csinálnak a büdzsében

A kormány rendeletben rögzítette, hogy a 2026-os költségvetésben jelentősen növeli a mozgásterét:
év közben legfeljebb 860 milliárd forintot csoportosíthat át parlamenti jóváhagyás nélkül.
A döntés indoka a többletkiadások sora – a 14. havi nyugdíj első heti részlete, több ágazati béremelés, a rendvédelmi albérleti támogatás, a Széchenyi Kártya kamattámogatása és a nevelőszülői járandóság emelése. A kabinet szerint ezek a kiadások a veszélyhelyzeti jogrend rugalmasságát teszik szükségessé.
A jogszabály másik hangsúlyos eleme a bankokra és pénzügyi vállalkozásokra kivetett extraprofitadó átalakítása – amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már korábban belengetett.
A 2026-os adóévben 20 milliárd forintos adóalapig 10 százalék, e felett 30 százalék kulcs lesz érvényes – ami a nagyobb szereplők terhét emeli meg látványosan.
A kormány szűkíti az állampapírvásárláshoz kötött adókedvezményt is: a bankok jövőre legfeljebb az állampapír-állomány növekményének 10 százalékát írhatják le, de maximum a fizetendő különadó 30 százalékáig.
A kedvezmény számításánál a napi átlagos állampapír-állomány névértékét kell figyelembe venni, vagyis a piaci árfolyamok nem befolyásolják a csökkentés mértékét. Ez a módosítás jóval kisebb adóleírási lehetőséget ad, mint a korábbi rendszer, amelyben az állampapír-vásárlás akár a különadó felét is elvihette.
A rendelet nagy része a kihirdetés másnapján lép hatályba, az átcsoportosítási plafon viszont csak 2026. január 1-jétől érvényes. Bár a normaszöveg szerint a kormány a banki adóemelésből származó bevételt részben a kisvállalkozások adócsökkentésére fordítaná, de a konkrét szabályokat a jogszabály nem tartalmazza.
A különadó megemelése nem előzmények nélküli: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a hét elején egy háttérbeszélgetésen ismertette a terveket. Mint akkor elmondta, a kormány a romló makrogazdasági kilátások miatt 2025-re és 2026-ra is 5 százalékra emelte a hiánycélt. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a gyengébb GDP-növekedés, a magasabb infláció és több új kiadás – a 14. havi nyugdíj egyheti részlete, adócsökkentések, kedvezményes hitelek és egyes ágazati béremelések – együttesen rontják az államháztartás egyenlegét. Emiatt a jövő évi pénzforgalmi hiány 1227 milliárd forinttal 5445 milliárdra nő, amit a kormány 2026 elején devizakötvény-kibocsátással tervez finanszírozni.
A minisztérium két nagy tételt is javasolt a hiánycél tartására:
a 192 milliárd forintos tartalék teljes zárolását és a banki extraprofitadó bevételének megduplázását 360–370 milliárd forintra.
Utóbbit a magas bankszektorbeli profitokkal indokolják. A jelenlegi bankszektor-ROE 18–19 százalék, az éves nem konszolidált adózás előtti eredmény 1500 milliárd forint felett van, ami a kormány szerint teret ad a magasabb köztehernek.
