Már fizettek is az új digitális jegybankpénzzel, hamarosan jön a kísérleti kibocsátás

A szingapúri jegybank jövőre megkezdi a tokenizált bankjegyek kísérleti kibocsátását és előkészíti a digitalizált valutára (stablecoin) vonatkozó törvények bevezetését a digitális pénzügyi ökoszisztéma fokozatos kiépítése keretében - jelentette be csütörtökön a jegybank elnöke.

A tokenizálás elindult. De elérték-e már a vagyonbiztosított tokenek a kitörési sebességet? Még nem

- mondta Chia Der Jiun, a jegybanki és pénzügyi felügyeleti szerepet egyaránt betöltő Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) ügyvezető igazgatója a Szingapúri FinTech Fesztiválon tartott nyitóbeszédében.

Elmondta, hogy a MAS a stablecoinok szabályozási rendszerének részletein dolgozik, és törvénytervezetet fog készíteni, amelynek középpontjában a "szilárd tartalékbiztosítás és a visszaváltás megbízhatósága" áll. A MAS támogatja a tokenizált banki kötelezettségek és az elszámolásokhoz a szabályozott stablecoinok felhasználását vizsgáló "Blue Initiative" kísérleteket - tette hozzá.

A CBDC-vel kapcsolatban örömmel jelentem be, hogy a három szingapúri bank, a DBS, az OCBC és az UOB sikeresen végrehajtotta az első élő próba kibocsátású szingapúri dollár nagykereskedelmi CBDC-t felhasználó bankközi egynapos hitelezési tranzakciókat

- mondta.

A CBDC, digitális jegybanki számlapénz, a központi bank digitális pénzneme a központi banki pénz digitális formája.

Chia elmondta, hogy a tokenizált tőkepiaci termékekre vonatkozó szabályozási útmutató még ezen a héten megjelenik, és a MAS nemzetközi partnereivel együttműködve dolgozik a szabványok összehangolásán és a bevezetés támogatásán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images