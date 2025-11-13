Megszólalt az UniCredit, tényleg véget érhet az együttműködés az Amundival

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója szerdán a Bloomberg milánói konferenciáján beszélt az Amundival – Európa legnagyobb alapkezelőjével – kötött megállapodás jövőjéről. Közölte: a 2027-es lejárat után kizárólag kölcsönösen előnyös feltételek mellett képzelhető el a folytatás. 2021-ben, amikor Orcel csatlakozott a bankhoz, az Amundi az UniCredit kezelt vagyonának mintegy 80%-át adta.
Azóta a bank csökkenti az Amundi-alapok súlyát az ügyfélportfóliókban, hogy növelje saját díjbevételeit.
"Az Amundi még mindig a kezelt vagyonunk többségét adja" – mondta Orcel, hozzátéve, hogy a partner szerepe 2027-ben újra ki lesz egyensúlyozva, és egy új szerződés attól függ, hogyan viselkedik az alapkezelő, partnerként vagy beszállítóként. A partnerek számára ugyanis nagy előnyt jelent a szorosabb együttműködés, míg a beszállítókra más feltételek vonatkoznak.
Orcel szerint az elmúlt évek tapasztalatai nem adnak sok okot az optimizmusra:
Négy évnyi tanuláson vagyunk túl, így jó képünk van arról, hova futhat ki ez a kapcsolat, de majd meglátjuk. Még két évünk van
- fogalmazott a vezető.
Az UniCredit-Amundi megállapodás jövőjével kapcsolatos aggodalmak nyomást gyakoroltak az Amundi részvényeire, az elemzők pedig a profitot érintő kockázatokra figyelmeztettek. A viszonyt az is terheli, hogy az Amundi tulajdonosa, a Crédit Agricole segítette a Banco BPM UniCredittel szembeni sikeres védekezését.
Az UniCredit 2017-ben 3,6 milliárd euróért adta el vagyonkezelési üzletágát az Amundinak, hogy erősítse tőkehelyzetét. A profitráta javítása érdekében azóta a bank a házon belüli Onemarkets csapat termékeit, valamint az Azimut vagyonkezelővel közös vállalkozás alapjait részesíti előnyben. A közös vállalkozásra a bank jelképes árú vételi opcióval rendelkezik.
Az UniCredit jelenleg a vagyonkezelési bevétel 78–79%-át tartja magánál, szemben a 2021-es 65%-kal.
Két éven belül a célunk a 85%. Ha már 85%-nál tartok, akkor a vagyonkezelő tulajdonlása nem igazán életképes, mert ahhoz, hogy eljussak 100%-ig, a költségeket is magamra kellene vennem
– nyilatkozott Orcel.
Októberben a francia BNP Paribas bankcsoport máris bejelentette, hogy nyitott lenne egy vagyonkezelési partnerségre az UniCredittel, ha az olasz bankcsoport 2027 közepe után nem hosszabbítaná meg az Amundival kötött megállapodását.
Olaszország az Amundi legnagyobb külföldi piaca, az UniCredittel fennálló megállapodás 88 milliárd eurónyi Amundi-vagyont érint, ebből 69 milliárd euró Olaszországban található.
Címlapkép forrása: Portfolio
