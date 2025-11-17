Újabb öt évet kapott Barna Zsolt az MBH Bank élén

Az MBH Bank Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait. A közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt (címlapképünkön) tölti be, és tavasztól a bank közleménye szerint az igazgatóság tagja lehet Kandrács Csaba, az MNB korábbi alelnöke is.

A közgyűlés döntése értelmében Barna Zsolt elnök-vezérigazgató megbízatása 2026. január 1-től ötéves periódusra meghosszabbításra kerül. Az igazgatóság tagjaként a következő ciklusban is folytatja munkáját Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, míg Tajthy Attila Tamás és Lélfai Koppány Tibor új tagként csatlakoznak a testülethez 2026. január 1-jétől, valamint a jözgyűlés döntött arról is, hogy Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-től szándékában áll az igazgatóság tagjává választani.

A közgyűlés megújította továbbá a felügyelőbizottság elnökeként Vaszily Miklós, az Audit bizottság elnökeként pedig Feodor Rita mandátumát. Új felügyelőbizottsági tagként választotta meg a közgyűlés Czene Árpádot, Bechtold Balázst és Kovács Árpádot, míg Török Ilona mandátuma meghosszabbításra került. A közgyűlés döntése alapján Czene Árpád az audit bizottsághoz is csatlakozik új tagként, illetve Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is az audit bizottság tagjaként folytatják tevékenységüket.

Az MBH Bank háláját fejezte ki Járai Zsigmondnak a felügyelőbizottság munkájában való több éves közreműködéséért, amellyel hozzájárult a hármas bankfúzió megvalósításához, és az MBH Bank sikeres működésének megalapozásához, és megköszönte Vinnai Balázsnak az igazgatóságban végzett munkáját, rá tanácsadóként és vezetőként továbbra is számítaak az MBH Bank informatikai transzformációjában.

A megválasztott tisztségviselők a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában, elfogadó nyilatkozatuk aláírását követően tölthetik be tisztségüket.

Címlapkép forrása: Portfolio