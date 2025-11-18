Csökken az állam részesedése az MBH-ban, átalakul a bank teljesítményjavadalmazási programja

Az MBH Bank átalakítja vezetői teljesítményjavadalmazási rendszerét, amelynek keretében a hitelintézet közgyűlési döntés alapján, a piaci sztenderdeknek megfelelően részvényalapú ösztönzési programot indított – tette közzé hétfő esti közleményében a hitelintézet. A megújított programok intézményi célkitűzések teljesítéséhez kötöttek és MBH Bank Nyrt. törzsrészvényeket tartalmaznak, erősítve a részvényesi és menedzsment érdekek összehangolását. Ennek érdekében

az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete megállapodást kötött a Corvinus BHG Zrt.-vel a bank 5 százalékos tulajdonrészét megtestesítő részvények megvásárlására vonatkozóan.

A részvénycsomag az MRP szervezet tulajdonában marad, a javadalmazási programban érintett vezetők a részvények értéknövekményéből és hozamából részesedhetnek az előre meghatározott feltételek alapján. A bank teljesítményjavadalmazási struktúrájának megújítását, beleértve a Törzsrészvényes és az Értéknövekményes Programok elindítását a hitelintézet 2025. szeptember 19-i rendkívüli közgyűlése is elfogadta.

A közgyűlés és a vezető testületek által a javadalmazási rendszer átalakítása tekintetében jóváhagyott intézkedések összhangban vannak a társaság tőzsdei közkézhányad növelésére irányuló törekvéseivel, mivel az érintett munkavállalók javadalmazását közelíti a részvényesek részvényárfolyam növekedésében megnyilvánuló érdekeihez – közölték.

A bank már korábban jelezte azt is, hogy saját részvényei értékesítésével fokozná 2025 végéig a tőzsdei jelenlétét:

A részvényalapú programok megvalósítása érdekében az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezet és a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részvényadásvételi megállapodást kötött. A tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében az MBH Bank MRP szervezete a bank által kibocsátott, 5%-os tulajdonrészt megtestesítő, összesen 16 126 481 darab részvényt vásárolt a közvetett állami tulajdonú társaságtól.

A 42,1 milliárd forintos vételár egy független, nemzetközi pénzügyi tanácsadó, a Big4 vállalatok egyikének értékelése alapján került meghatározásra.

- hangsúlyozták. A bank közleménye hozzátette: a megállapodás vételárkompenzációs mechanizmust is tartalmaz, amelynek értelmében – bizonyos feltételek fennállása esetén -

a Corvinus BHG Zrt. egyszeri kiegészítő vételár kifizetésére lehet jogosult a későbbiekben.

A bank közleménye ezt tovább nem részletezte.

